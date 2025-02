TUI Group: Neues Geschäftsjahr startet vielversprechend

TUI Deutschland ist erfolgreich positiv in das neue Geschäftsjahr gestartet. 3,7 Mio. Gäste verreisten im 1. Quartal 2025 (Oktober bis Dezember 2024) mit der TUI. Das führte zu einem Anstieg beim Konzern-Umsatz um 13% auf 4,9 Mrd. EUR (1. Quartal 2024: 4,3 Mrd. EUR). Normalerweise machen Reiseveranstalter in den Wintermonaten Verlust. Doch mit Hotels, Kreuzfahrten und Urlaubserlebnissen verdiente TUI besser, während die Airlines ein höheres Defizit einflogen.

Konzernchef Sebastian Ebel erklärte dazu: „TUI ist strategisch gut aufgestellt. Dank unseres integrierten Geschäftsmodells schaffen wir Synergien zwischen den beiden Geschäftsfeldern Märkte + Airline, mit unseren Reiseveranstaltern und dem Fluggeschäft, sowie Urlaubserlebnisse, mit den eigenen Hotels, Kreuzfahrten und TUI Musement. Der Fahrplan ist klar: Wir beschleunigen unsere Transformation und wollen global wachsen. Dafür haben wir im vergangenen Geschäftsjahr die Weichen gestellt und werden in 2025 weiter konsequent liefern. Das erste Quartal zeigt: unsere Strategie zahlt sich aus, operativ liefern wir. Die Menschen priorisieren ihren Urlaub auch in Zeiten der Veränderung, auch wenn das konjunkturelle Umfeld in Europa für fast alle Wirtschaftszweige herausfordernd bleibt. Trends, Strategie und operative Performance sind bei TUI seit zehn Quartalen in Folge erfolgreich im Einklang.“

Details zum 1. Quartal 2025

3,7 Mio. Gäste reisten im 1. Geschäftsquartal 2025 mit der TUI - das seien 6% mehr als im Vorjahr. Dabei stieg die Zahl der UrlauberInnen, die sich für eine dynamisch paketierte Reise entschieden haben, um 18% auf 0,7 Mio. Gäste. Hier sehe der Konzern auch in Zukunft große Wachstumschancen. Die durchschnittliche Auslastung in den Märkten lag wie im Vorjahr bei 85%. Das bereinigte operative Ergebnis wurde auf 50,9 Mio. EUR verbessert (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR). Diese Entwicklung wurde vor allem durch die sehr gute Performance im Geschäftsfeld Urlaubserlebnisse, welches die Bereiche Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musement (Touren & Aktivitäten) umfasst, getrieben.

„Die vielversprechende Performance im 1. Geschäftsquartal 2025 und damit das zehnte Quartal mit Ergebniswachstum in Folge wird uns helfen, die ambitionierten Wachstumsziele für das Gesamtjahr zu erreichen: wir erwarten einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7-10%. Zudem haben wir beim Finanzprofil einen weiteren Meilenstein erreicht: die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der TUI mit BB bei einem stabilen Ausblick bewertet. Damit ist die Rückkehr zum Vor-Pandemie-Niveau gelungen”, so Mathias Kiep, TUI Group CFO.

Ausblick auf Gesamtjahr 2025

Der Fokus des Konzerns liege für das Gesamtjahr weiterhin auf "operativer Exzellenz, Umsetzung der Strategie und Transformation", so TUI Deutschland in der Aussendung. Dieser strategische Fahrplan, die bisher erzielten starken operativen Verbesserungen sowie die Maßnahmen zur Bilanzstärkung seien Grundlage für die Erreichung der Jahresziele. Der Ausblick basiere auf weiterem nachhaltigen Wachstum im Bereich Urlaubserlebnisse sowie der Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline und wird durch die gute Entwicklung im 1. Geschäftsquartal unterstützt.

Auf dieser Basis bestätigt der Konzern den folgenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2025:

einen Umsatzanstieg von 5-10% gegenüber dem Vorjahr

einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7-10% gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund der Erwartungen für den Sommer 2025 inklusive eines Effekts aus der Verlagerung der Osterferien vom zweiten in das dritte Quartal von ca. 30 Mio. EUR

(red)