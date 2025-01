TUI Magic Life General Manager Abende in Graz und Wien

Etwa 100 ReiseberaterInnen nutzten die Gelegenheit sich von den beiden türkischen General Managern Turcan Uysal vom TUI Magic Life Sarigerme und Utku Celebi vom TUI Magic Life Bodrum persönliche Einblicke und Insiderwissen zu den Clubs zu holen. Baris Soysal, TUI Hotelmarken Sales-Manager, informierte an beiden Abenden zusätzlich über Neuigkeiten aus der Welt von TUI Magic Life und gab ein Update zur Clubmarke.

Großes Interesse an der Clubmarke

In Graz ging der Abend im Restaurant Nullneun am 20. Jänner mit insgesamt 50 TeilnehmerInnen über die Bühne. Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleiter Süd, war in Graz ebenfalls vertreten und mischte sich unter die interessierten Agents. Auch im Motto am Fluss in Wien fanden sich am 21. Jänner etwa 45 Agents ein, um sich Input zur Clubmarke TUI Magic Life zu holen. Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich, war an beiden Abenden mit dabei und freute sich über das rege Interesse der Agents an der Clubmarke.

Im Anschluss an die Präsentationen hatten die Teilnehmenden sowohl in Graz als auch in Wien natürlich noch die Möglichkeit, sich mit den General Managern der vertretenen Clubs sowie ihren KollegInnen auszutauschen. Insgesamt, so TUI, wurde die Veranstaltung von den Agents sehr gut angenommen. „Eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr ist aus aktueller Sicht durchaus denkbar“, meint daher Zangerl. (red)