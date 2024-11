Großes Saison-Abschlussevent - Anex-Red Carpet Night 2024

Zum Red Carpet-Event, der in der Zeit vom 17.-21. November 2024 in Antalya stattgefunden hat, waren Reisebüropartner mit einem Umsatz ab 100.000 EUR eingeladen. Gastgebendes Hotel war das 5-Sterne-Resort Nirvana Cosmopolitan. Die Anex Gruppe hat die Bühne der Red Carpet Night zudem genutzt, um ihre besten Partner zu ehren. Im Fokus standen die Top Ten der erfolgreichsten Reiseverkäufer. Darunter auch Mansur Yilmaz von Dove Touristik GmbH, Wien. Belohnt wurden die Partner mit Gutscheinen derjenigen Hotels, die sie bei den Anex-Reisemarken am erfolgreichsten verkauft haben.

Vielfältiges Programm

An der Türkischen Riviera erwartete die Top-Partner ein intensives Workshop- und Reisemesse-Programm mit rund 50 namhaften Hotelpartnern sowie ein Speed Dating-Format („Anex zeigt Gesicht“) mit dem Anex-Team, das zum ersten Mal für die Red Carpet Night aufgelegt wurde. Anex-KollegInnen aus den Abteilungen Kundenservice, Produkt, Flugeinkauf, Vertrieb und Buchhaltung stellten sich den Fragen der mitgereisten Expedienten. Für sportliche und launige Momente sorgten der bereits legendäre Anex-Survival-Team-Wettbewerb sowie weitere Sport-Angebote im Turniermodus. Live-Musik, entspanntes Zusammensein und ausgelassen Party-Atmosphäre standen bei den Abendveranstaltungen im Vordergrund. So waren beispielsweise eine große DJ-Party und das Blu-Notte-Konzert mit anschließender Party glanzvolle Abschlüsse für erlebnisreiche Tage.

Das Highlight der fünftägigen Reise war wie immer die Red Carpet Night selbst, eine Gala-Dinner-Show mit Live-Musik in den außergewöhnlichen Räumlichkeiten des Cosmo-Theaters im Nirvana Cosmopolitan Hotel. (red)