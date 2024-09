G Adventures präsentiert neue Initiativen in Indien

Bruce Poon Tip, Gründer von G Adventures, sagt dazu: „Die Projekte sind darauf ausgelegt, den Gemeinden durch Reisen etwas zurückzugeben. Das Leben der Menschen vor Ort - und im Rahmen der neuen Initiativen insbesondere benachteiligter Frauen - soll dank der wirtschaftlichen Unterstützung durch den Tourismus verbessert werden. Gleichzeitig können wir unseren Reisenden unvergessliche Aktivitäten bieten.“ Die Teilnehmenden des GX Summits werden die neuen Gemeindetourismus-Projekte bereits während ihres Aufenthalts im Land erleben. Hauptsponsor des „GX World Community Tourism Summit“ ist das indische Fremdenverkehrsamt „Incredible India“. Dazu sagt Bruce Poon Tip: „Der Gemeindetourismus rückt für ‚Incredible India‘ zunehmend in den Fokus. Die Unterstützung des GX Summits ist daher ein logischer Schritt, um den wieder auflebenden Tourismus noch stärker aufzubauen. Wir freuen uns, die neuesten Gemeindetourismus-Erlebnisse gemeinsam mit ‚Incredible India‘ zu präsentieren."

Projekte in Indien

Die vier neuen Gemeindetourismus-Projekte unterstützen benachteiligte Frauen in Indien und ergänzen die etablierten Gemeindetourismus-Projekte von G Adventures und Planeterra, die Reisende bereits seit vielen Jahren erleben können. Dazu zählen in Indien unter anderem der „Women With Wheels“-Flughafentransfer-Service und die „Salaam Baalak Trust’s Delhi City Walk“-Tour. Letztere schult und befähigt junge Menschen, im Tourismus und Gastgewerbe Fuß zu fassen. Die Teilnehmenden des GX Summits haben in diesem Jahr auch die Gelegenheit, diese beiden Projekte vor Ort zu erleben.

Vier neue Gemeindetourismus-Projekte:

Anoothi India – Anoothi ermöglicht Reisenden, bei einem Textil-Workshop von Frauen einer marginalisierten Gemeinschaft in der Region Jaipur tief in die lokale Kultur einzutauchen.

Pink City Rickshaw – Die „Pink City“ Rickshaw in Jaipur unterstützt Frauen aus einkommensschwachen Haushalten mit einer nachhaltigen Lebensgrundlage. Mit Designer-E-Rikschas befördern sie Reisende zu Sehenswürdigkeiten wie dem „Hawa Mahal“: Eine einzigartige und persönliche Erfahrung, die über traditionelle Touren hinausgeht.

Sheroes Hangout – Sheroes' Hangout in Agra ist ein Café, das Überlebenden von Säureangriffen Unterstützung und eine Lebensgrundlage bietet. Es setzt sich gegen Stigmatisierung ein und fördert die persönliche Entwicklung sowie die Erholung der betroffenen Frauen aus benachteiligten Verhältnissen. Durch die Bereitstellung würdevoller Arbeit im Café erhalten die Frauen die Möglichkeit, ihre Familien zu versorgen, ihre Kinder zu erziehen und ein Leben in Respekt und Selbstachtung zu führen.

Sunder Rang – Das Kunst- und Handwerkszentrum in Chandelao, Rajasthan, bietet Frauen aus ländlichen Gebieten Schulungen und eine Plattform, um ihr traditionelles Handwerk zu präsentieren. Reisende können sich den Kunsthandwerkerinnen anschließen und an Aktivitäten wie dem Perlensticken teilnehmen, um die Techniken dieses feinen Handwerks kennenzulernen.

Weitere Informationen zu GX unter: www.gx.gadventures.com (red)