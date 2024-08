Richard Reindl wechselt von FTI zu Schmetterling

Erst vor wenigen Tagen hat der erfahrene Touristiker über Social-Media-Kanäle nach 28 Jahren sein Ende bei der in die Insolvenz geratenen FTI Group verkündet. Jetzt ist klar, wo Richard Reindl im September aufschlägt: bei dem Touristik-Vertriebsunternehmen, mit dem er zuvor intensiv zusammengearbeitet hat.

"Bereicherung für das Unternehmen"

Schmetterling International teilte mit, dass Reindl am 1. September 2024 die neu geschaffene Position des Director of Supplier Relations and Purchase übernehmen wird. Anya Müller-Eckert, Geschäftsführerin von Schmetterling International, zeigt sich überzeugt: „Unser bewährtes und erfahrenes Führungsteam erhält durch Richard Reindl wertvolle Unterstützung. Mit seiner Expertise werden wir unser Team im Einkauf und im Leistungsträger-Management weiter stärken und bereichern.“

Ömer Karaca, Geschäftsführer von Schmetterling International ergänzt: „Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Touristik wird Richard Reindl Hand in Hand mit unserem engagierten Team die Beziehungen zu den Reiseveranstaltern und Leistungsträgern ausbauen und stärken, sowie die internationale Expansion unterstützen, um auch zukünftig nachhaltig zu wachsen.“ „Ich bin sehr froh, dass wir mit Richard Reindl eine herausragende touristische Kompetenz für unser Team gewinnen konnten.“

Reindls Karriere im Überblick

Richard Reindl startete seine Karriere 1993 im Reisebüro, wo er maßgeblich am Aufbau der Reisebüro Organisation TVG beteiligt war. Danach wechselte er zur Muttergesellschaft FTI und bekleidete verschiedene Vertriebspositionen sowie die Geschäftsführung deren Last Minute Marke 5vorFlug von 2011 - 2023. (red)