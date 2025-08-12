| news | schiff» karriere
Anne-Laure Bonnaud neue CFO bei Ponant Explorations Group
Mit internationaler Erfahrung stärkt Anne-Laure Bonnaud seit Sommerbeginn das Führungsteam von Ponant, um das Wachstum voranzutreiben.
Anne-Laure Bonnaud hat zu Beginn des Sommers die Position der Chief Administrative and Financial Officer (CFO) der Ponant Explorations Group übernommen. In ihrer Funktion ist sie Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet direkt an CEO Hervé Gastinel.
In ihrer neuen Rolle verantwortet Bonnaud die wirtschaftliche Steuerung der Gruppe, die Stärkung der Supportfunktionen sowie die Begleitung internationaler Wachstumsprojekte. Sie führt die Bereiche Finanzen, Recht, Einkauf, Logistik, interne Revision, Treasury, Steuern, Versicherungen, Risikomanagement und Compliance.
CFO mit internationaler Expertise
Die 47-Jährige absolvierte die NEOMA Business School und ist Wirtschaftsprüferin. Ihre Karriere begann bei KPMG und führte sie anschließend zu Airbus, wo sie u.a. als CFO der indischen Tochtergesellschaft von Airbus Helicopters sowie für das A400M-Programm tätig war. Zuletzt war sie CFO der Airbus-Logistiktochter SATAIR in Hamburg und Vice President Accounting & Consolidation bei Airbus Defence and Space in München.
Hervé Gastinel, CEO der Ponant Explorations Group, erklärt: „Die Aufnahme von Anne-Laure Bonnaud in die Geschäftsleitung der Gruppe ist eine wichtige strategische Verstärkung. Ihre fundierte internationale Erfahrung, ihre Fähigkeit, komplexe Organisationen zu strukturieren, und ihr hoher professioneller Anspruch werden entscheidend sein, um den Wachstumskurs und die Wirkung der PONANT Explorations Group weiter voranzutreiben.“
Anne-Laure Bonnaud, Chief Administrative and Financial Officer, fügt hinzu: „Ich bin sehr stolz darauf, Teil der PONANT Explorations Group zu werden, einem Pionier für nachhaltigeres und inspirierendes Reisen auf hoher See. Ich möchte mein Fachwissen in den Dienst eines engagierten Teams stellen, um die Transformation der Gruppe im Sinne von Leistung, Innovation und Verantwortung zu begleiten.“ (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
