Interhome Österreich kündigt Führungswechsel an

Fast drei Jahrzehnte lang prägte Erich Mayregger die Entwicklung von Interhome Österreich entscheidend mit. Seine Karriere begann 1996 in einem kleinen Innsbrucker Büro, gemeinsam mit einem Kollegen und der Verantwortung für 647 Ferienobjekte im ganzen Land. Seither wuchs nicht nur sein Team, sondern auch sein Verantwortungsbereich kontinuierlich: Mayregger erschloss neue Märkte in Ungarn und Südtirol, baute lokale Servicebüros in Wien, Kappl, Gastein, Ossiach, Kitzbühel und Saalbach auf und steigerte zusammen mit seinem Team die Objektanzahl in Österreich auf über 2.000.

Neues Kapitel nach 28 Jahren

Auch in herausfordernden Zeiten wie dem Interchalet-Zusammenschluss oder während der Corona-Pandemie erwies sich Mayregger als stabile Führungspersönlichkeit mit Weitblick und hoher Marktkenntnis. Zum Ende September 2025 gibt er seine Position nun als CEO auf eigenen Wunsch ab, um eine persönliche Auszeit zu nehmen.

Jörg Herrmann, Co-CEO Interhome, sagt dazu: „Erich Mayregger hat Interhome Österreich mit großem Einsatz und strategischem Geschick aufgebaut und weiterentwickelt. Mit seinem Austritt verabschiedet sich Interhome von einer erfahrenen Führungspersönlichkeit und einem geschätzten Wegbegleiter. Wir bedauern seinen Weggang sehr und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.“

Die Suche nach einer Nachfolge wird in Kürze gestartet. Übergangsweise übernimmt ab 1. Oktober 2025 René Gatt, derzeit Director Purchasing Group, die Geschäftsführung von Interhome Österreich. (red)