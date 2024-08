Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 34/35

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demonstrationen in Schweden:

Lokalen Berichten zufolge soll es morgen, 24. August 2024, in Stockholm, Göteborg, Örebro und Kristianstad zu Anti-Islam-Protesten kommen. Die Demonstration in Stockholm wird am Odenplan stattfinden. Möglicherweise finden auch Gegendemonstrationen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Kundgebung in Gaziantep:

Örtlichen Quellen zufolge hat der Bürgermeister von Şehitkamil zudem für morgen ab 18:00 Uhr zu einer Kundgebung im türkischen Gaziantep aufgerufen. Die Kundgebung wird in İstasyon Meydanı'na stattfinden. Sie findet statt, um für die Rechte der ArbeitnehmerInnen einzutreten. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

CSD in Magdeburg:

Ebenfalls morgen finden in Magdeburg Veranstaltungen zum Christopher Street Day statt, darunter auch eine Demonstration. Zu den Veranstaltungen werden rund 8.000 Menschen erwartet. Aufgrund von Hinweisen auf eine geplante Mobilisierung rechter Gruppierungen wird es während der Veranstaltungen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geben. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Alten Markt wird es einen Sicherheitskorridor geben.

Streiks der Flugabfertigung in Bologna:

Nicht zuletzt könnten morgen die MitarbeiterInnen der Flugabfertigung am Flughafen Bologna (BLQ) streiken. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Demonstration gegen rechts in Leipzig:

Die Gruppe „Hand in Hand" hat für Sonntag, 25. August 2024, zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Leipzig aufgerufen. Erwartet werden rund 10.000 TeilnehmerInnen. Auch die Gewerkschaft Verdi möchte sich an der Demonstration beteiligen. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr mit einem sogenannten "Markt der Demokratie" auf dem Augustusplatz, um 15:00 Uhr beginnt dann die Protestkundgebung.

ÖPNV-Einschränkungen in Vancouver:

Hunderte HandyDART-Beschäftigte der Amalgamated Transit Union Local 1724 in Metro Vancouver, British Columbia, planen für Montag, 26. August 2024, einen Streik, falls es ihnen nicht gelingt, eine vorläufige Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber zu erzielen. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Marsch geplant in Costa Rica:

Am Mittwoch, 28. August 2024, ist in Costa Rica ein nationaler Marsch geplant, um für mehr Ausgaben und die Verteidigung der öffentlichen Bildung im Land zu demonstrieren. Am Donnerstag sollen regional weitere Protestaktionen stattfinden. Zu diesen aufgerufen hat die Organisation Frente de Lucha por la Defensa de la Educación Pública, ein Zusammenschluss von Gewerkschafts-, Sozial- und Studentenorganisationen, die sich für das öffentliche Bildungswesen in Costa Rica einsetzt.

