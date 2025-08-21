Holidu präsentiert die beliebtesten Ferienhaus-Sommerreiseziele

Holidu hat anhand interner Buchungsdaten die 50 beliebtesten Reiseziele der ÖsterreicherInnen in der Hauptsaison ermittelt, inklusive der durchschnittlichen Übernachtungspreise pro Nacht. Angeführt wird das Ranking in diesem Jahr laut einer Mitteilung von Lido di Jesolo in Italien (268 EUR), das mit Sandstrand, lebhafter Promenade und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten punkte. Auf dem zweiten Platz folgt Lignano Sabbiadoro (233 EUR), ebenfalls an der italienischen Adriaküste gelegen und bekannt für sein familienfreundliches Ambiente.

Poreč in Kroatien belegt mit 157 EUR den dritten Platz und begeistert durch seine historische Altstadt und malerische Strände. Bibione (206 EUR) und Grado (197 EUR) runden die Top 5 ab. Italien und Kroatien dominieren die Liste der beliebtesten Auslandsziele Italien ist 2025 mit insgesamt elf Destinationen vertreten – darunter neben den Top 5 auch Caorle, Lazise am Gardasee, Triest , Bardolino, Cavallino, Rimini und Chioggia. Kroatien stellt mit 13 Orten sogar noch mehr Ziele: Rovinj, Umag, Pula, Medulin sowie Geheimtipps wie Rijeka und Kaštelir. Spanien ist mit fünf Zielen im Ranking vertreten: Palma, Barcelona, Valencia und Málaga). Einzelne Ziele finden sich auch in Slowenien, Tschechien, Deutschland, Portugal, Serbien, Griechenland und in der Türkei in den Top 50 des Anbieters.

Heimische Ziele gefragt

Eine Überraschung für Holidu sei, dass 2025 viele ÖsterreicherInnen auf heimische Ferienorte setzten: Schon auf Platz 9 liegt Schladming, Mörbisch am See auf Platz 11 und Wien auf Platz 16. In den Top 25 befinden sich zudem Zell am See, Kitzbühel, Salzburg sowie Maria Wörth und Maria Alm.

Von Luxus bis Schnäppchen

Die Analyse zeigt eine breite Spanne bei den Unterkunftspreisen. Die teuerste Destination ist im Ranking Barcelona (392 EUR pro Nacht), hochpreisig zeigen sich auch Palma (329 EUD) und Zell am See (313 EUR). Zu den preisgünstigsten Destinationen zählen Belgrad (83 EUR), Rijeka (126) oder Bad Nauheim in Deutschland (132 EUR). Die vollständige Auswertung findet sich hier (red)