Frühe Nordlicht-Saison in Island


Start in die Nordlicht-Saison in Island
Arctic Adventures startet die Nordlicht-Saison dieses Jahr frühzeitig. Ab dem 25. August können Reisende an gemütlichen Gruppenreisen ab Reykjavík teilnehmen.

Die Touren werden von erfahrenen lokalen ReiseleiterInnen unter Verwendung der neuesten Cloud- und Aurora-Tracking-Technologie geleitet. Der frühe Saisonstart in diesem Jahr werde durch ein Sonnenmaximum, einem einmaligen astronomischen Ereignis, das alle elf Jahre stattfindet und die Nordlichter heller, kräftiger und häufiger erscheinen lasse, ermöglicht, teilt das Arctic Adventures mit. Die Gäste können sich daher auf potenziell spektakuläre Sichtungen während der gesamten Saison bis Mitte April freuen, heißt es.

TeilnehmerInnen der Nordlichttour erwartet das Angebot eine kleine Gruppengröße, komfortable Minibusse oder Super-Jeeps sowie lokale ReiseleiterInnen. Zudem gibt es eine Wiederholungsgarantie: bis zu drei Jahre lang Wiederholungsversuche, wenn keine Aurora zu sehen sei. Die Touren starten abends in der Hauptstadt von Island und führen in die Richtung, in der der Himmel die besten Chancen auf ein farbenfrohes Schauspiel verspreche. Mehr Infos hier (red)

 


  island, nordlicht, arcticadventures

Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



