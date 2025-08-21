| news | weiterbildung» destination
Slowenien lädt nach Graz
Das Slowenische Tourismusbüro lädt TouristikerInnen zu einem Get-together in Graz.
Im inspirierenden Ambiente des Kunsthauses Graz – dessen absolutes Highlight die Needle ist, eine gläserne Aussichtsplattform mit atemberaubendem Blick über die Altstadt – erwartet die TeilnehmerInnen ein authentisch slowenischer Abend: Während der Veranstaltung erhalten sie Einblicke in das touristische Angebot des Landes und die Möglichkeit, mit PartnerInnen aus Slowenien persönlich in Kontakt zu treten, verfeinert mit kulinarischen Köstlichkeiten.
Details zur Veranstaltung
Ort: Kunsthaus Graz, Lendkai 1, 8020 Graz
Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025
Beginn: 16:00 Uhr
Ablauf:
- 16:00 - 16:15 Uhr: Empfang
- 16:15 - 16:30 Uhr: Kurzpräsentation „Destination Slowenien“
- 16:30 - 18:30 Uhr: Workshop mit slowenischen Tourismuspartnern
- 18:30 - 19:30 Uhr: Buffet und Gelegenheit zum Networking
- 19:30 - 20:00 Uhr: Abschluss mit Verlosung attraktiver Preise
Anmeldung: bis spätestens Mittwoch, den 3. September 2025, an slowenien.at@slovenia.info
