Slowenien lädt nach Graz

Im inspirierenden Ambiente des Kunsthauses Graz – dessen absolutes Highlight die Needle ist, eine gläserne Aussichtsplattform mit atemberaubendem Blick über die Altstadt – erwartet die TeilnehmerInnen ein authentisch slowenischer Abend: Während der Veranstaltung erhalten sie Einblicke in das touristische Angebot des Landes und die Möglichkeit, mit PartnerInnen aus Slowenien persönlich in Kontakt zu treten, verfeinert mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Details zur Veranstaltung

Ort: Kunsthaus Graz, Lendkai 1, 8020 Graz

Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025

Beginn: 16:00 Uhr

Ablauf:

16:00 - 16:15 Uhr: Empfang

16:15 - 16:30 Uhr: Kurzpräsentation „Destination Slowenien“

16:30 - 18:30 Uhr: Workshop mit slowenischen Tourismuspartnern

18:30 - 19:30 Uhr: Buffet und Gelegenheit zum Networking

19:30 - 20:00 Uhr: Abschluss mit Verlosung attraktiver Preise

Anmeldung: bis spätestens Mittwoch, den 3. September 2025, an slowenien.at@slovenia.info