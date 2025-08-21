tip

Slowenien lädt nach Graz


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Das Slowenische Tourismusbüro lädt TouristikerInnen zu einem Get-together in Graz.

Im inspirierenden Ambiente des Kunsthauses Graz – dessen absolutes Highlight die Needle ist, eine gläserne Aussichtsplattform mit atemberaubendem Blick über die Altstadt – erwartet die TeilnehmerInnen ein authentisch slowenischer Abend: Während der Veranstaltung erhalten sie Einblicke in das touristische Angebot des Landes und die Möglichkeit, mit PartnerInnen aus Slowenien persönlich in Kontakt zu treten, verfeinert mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Details zur Veranstaltung

Ort: Kunsthaus Graz, Lendkai 1, 8020 Graz
Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025
Beginn: 16:00 Uhr 

Ablauf:

  • 16:00 - 16:15 Uhr: Empfang
  • 16:15 - 16:30 Uhr: Kurzpräsentation „Destination Slowenien“
  • 16:30 - 18:30 Uhr: Workshop mit slowenischen Tourismuspartnern
  • 18:30 - 19:30 Uhr: Buffet und Gelegenheit zum Networking
  • 19:30 - 20:00 Uhr: Abschluss mit Verlosung attraktiver Preise

Anmeldung: bis spätestens Mittwoch, den 3. September 2025, an slowenien.at@slovenia.info


