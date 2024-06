Next Slide

Einen Überblick über die schönsten Hotels und beliebtesten Zielgebiete liefert schauinsland-reisen mit den neuen, druckfrischen Winterkatalogen „Kanaren/Madeira“, „Ägypten/Tunesien/Türkei“ und „Fernreisen“. Darüber hinaus reagiert der Duisburger Veranstalter auf den Trend, dass auch junge Urlauber immer öfter Pauschalreisen buchen. So entstand in Zusammenarbeit mit den Auszubildenden der Reisekatalog „Young Stars“, der sich speziell an UrlauberInnen im Alter von 18 bis 28 richtet.

Drei neue Winterkataloge

Auf den Titelseiten der Winterkataloge von schauinsland-reisen stehen erneut die Zitate der MitarbeiterInnen im Fokus. Damit unterstreicht der Reiseveranstalter einmal mehr die persönliche Note seiner mit Sorgfalt zusammengestellten Pauschalreisen.

Kanaren und Madeira

schauinsland-reisen bietet seinen Gästen erneut ein breit aufgestelltes Portfolio mit zahlreichen Neuheiten und Exklusivitäten für die Kanaren und Madeira. So beispielsweise erstmals im Katalog aufgeführt ist das 4-Sterne Hotel "Fergus Cactus Garden" in Jandia auf Fuerteventura, in dem die Deluxe-Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick künftig als schauinsland-reisen-Original buchbar sind, ebenso wie die Bungalows Superior im 4-Sterne Bungalows La Villa auf La Palma.

Auch auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira - die sich mit immer weiter steigenden Buchungszahlen zum absoluten Trendziel entwickelt hat - stehen im neuen Katalog einige Neuheiten aber auch Klassiker zur Buchung bereit.

Ägypten, Tunesien & Türkei

Auch für Ägypten bietet schauinsland-reisen seinen Gästen ein breites Portfolio. Neu im Programm sind beispielsweise mediterrane Superior-Bungalows im 4-Sterne Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort in Hurghada, die exklusiv für schauinsland-reisen-Gäste gestaltet wurden. Das Resort ist außerdem Teil der Neverland-Welt, die auf 260.000m2 diverse spektakuläre Attraktionen wie einen Freizeitpark oder eine Wasserwelt mit über 100 Wasserspielen und mehr als 40 Rutschen bietet.

In der Türkei warten hingegen besondere Extras & Annehmlichkeiten in insgesamt 17 ausgewählten Hotels exklusiv auf schauinsland-reisen-Gäste. Ein Beispiel dafür: Im 5-Sterne Side Royal Style dürfen sich KundInnen zur Begrüßung über einen Obstkorb und eine stilvolle Strandtasche freuen. Darüber hinaus locken unter anderem eine kostenlose Schnuppermassage im Spa-Bereich sowie zwei inkludierte Besuche im À-la-carte-Restaurant. Ausführliche Infos zur Aktion und eine Übersicht aller teilnehmenden Hotels gibt es im „Ägypten/Tunesien/Türkei“-Katalog ab Seite 156.

Fernreisen

Auf der Fernstrecke bietet schauinsland-reisen ab dem kommenden Winter besondere Hotel-Kombinationen an. So können beispielsweise sämtliche Häuser auf Sri Lanka und den Malediven individuell zu einer Reise erstellt werden. Die Gabelflüge für die An- und Abreise sind dabei extern buchbar; der Zwischenflug von Sri Lanka auf die Malediven ist bereits inkludiert.

Sehr gut von den Gästen angenommen werden außerdem die Seychellen, Kenia und Sansibar, die jeweils zu den noch jüngeren Zielgebieten bei schauinsland-reisen gehören.

Urlaub für „Young Stars“

Zusätzlich zu den drei Winterkatalogen dürfen sich Reisbüros und deren KundInnen erstmals auf den Zusatzkatalog „Young Stars“ freuen. Der Katalog richtet sich vor allem an die junge Zielgruppe von 18 bis 28 Jahre und wurde von den Auszubildenden bei schauinsland-reisen konzipiert. „Unsere Azubis haben die Hotels ausgesucht, sich eigenständig um die inhaltliche und optische Gestaltung der Katalogseiten sowie ums Marketing gekümmert“, erklärt Touristikchef Andreas Rüttgers. „Mit dem Zusatzkatalog bekommen junge Reisende also persönliche Empfehlungen ihrer Altersgenossen zu den in ihrer Zielgruppe besonders beliebten Hotels.“

Frühbuchen wieder im Trend

Auffällig für den Veranstalter ist das erneut hohe Buchungsaufkommen in der Frühbucherphase. „Viele Gäste haben ihren Winterurlaub bereits vor Wochen - direkt nach Freischaltung unseres Portfolios - gebucht“, so Rüttgers. „Eine frühe Buchung ist auch dieses Mal der wichtigste Tipp, denn bis Ende Juni winken hohe Abschläge und satte Rabatte für unsere Gäste.“ Wer die Hotelrabatte mit weiteren Angeboten wie beispielsweise einem Langzeitaufenthalt kombiniert, kann in der Spitze bis zu 40% oder mehr sparen.

Weitere Infos unter: www.schauinsland-reisen.de (red)