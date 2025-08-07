| news | bus» katalog
"dieFahrerei“ präsentiert neuen Herbst-/Winterkatalog
Der Herbst-/Winterkatalog 2025/26 von "dieFahrerei" hält neben einer breiten Auswahl bewährter Klassiker auch einige Neuzugänge bereit.
Pünktlich zur bevorstehenden Buchungssaison bringt das österreichische Busreiseunternehmen dieFahrerei seinen neuen Herbst-/Winterkatalog 2025/26 auf den Markt. Mit im Gepäck: beliebte Klassiker in Österreich, Tschechien, Italien und Kroatien ebenso wie einige neue Reiserouten.
Ein besonderer Vorteil von dieFahrerei für KundInnen: Als Mitglied im „bus dich weg!“-Netzwerk bietet dieFahrerei zahlreiche Reisen mit 100% Durchführungsgarantie – ein klarer Vorteil gegenüber Anbietern mit Mindestteilnehmerzahlen.
Mehr Reisen nach Abano Terme
Nach großer Nachfrage im Vorjahr wurde das Angebot an Reisen nach Abano Terme, dem ältesten Thermalzentrum Europas, stark ausgebaut. Im Oktober und November stehen gleich neun Reisetermine zur Auswahl, mit einer Reisedauer von vier bis acht Tagen. Die Touren verbinden Erholung, Wellness und die heilende Kraft des Thermalwassers.
Premiere in Frankreich & Adventreisen
Erstmals im Programm sind zwei neu konzipierte Frankreich-Reisen: Die sechstägige Tour „Elsass & Burgund“ vom 3.–8. Oktober 2025 verbindet mittelalterliche Burgen mit charmanten Winzerdörfern. Die zwölftägige Rundreise vom 16.–27. Oktober führt abseits bekannter Routen zu versteckten Schätzen in malerischen Regionen – inklusive Bootsfahrt mit einer traditionellen „Gabare“ auf der Dordogne.
Im Advent geht es zu den festlichsten Orten des Elsass: Vom 29.11.–2.12.2025 besucht „dieFahrerei“ die Weihnachtsmärkte von Straßburg und Riquewihr, inklusive Stadtführung und Weinverkostung entlang der Elsässer Weinstraße.
Sondereise zu den Färöer-Inseln & Island 2026
Ein besonderes Highlight findet sich gleich zu Beginn des Katalogs: Eine 17-tägige Sonderschiffsreise im September 2026 führt ab Österreich über Dänemark zu den Färöer-Inseln und weiter nach Island. Unter dem Motto „Auf den Spuren der Wikinger“ erwarten Reisende atemberaubende Landschaften, Geysire, Fjorde und der sagenumwobene Wasserfall Goðafoss.
Der neue Katalog ist ab sofort kostenlos bei dieFahrerei erhältlich und kann auch online durchgeblättert werden: www.diefahrerei.at/busreisen/online-blaettern (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
