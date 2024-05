Bus Austria: Planungstool für Busreiseveranstalter

Bereits seit einigen Jahren würden zahlreiche Bus- und Reiseveranstalter auf die Online-Plattform www.bus-austria.at setzen, wenn es um die professionelle Planung und reibungslose Organisation von ansprechenden Gruppenreisen zu verschiedensten österreichischen Ausflugszielen geht. „Auf Bus Austria finden Bus- und Reiseveranstalter neben Informationen über Sehenswürdigkeiten vor allem direkte Ansprechpartner inklusive Kontaktdaten, aktuelle Gruppenangebote, sowie sofortige Buchungsmöglichkeiten – und das völlig kostenlos“, erklärt Elisabeth Führer-Resch, Inhaberin von Bus Austria. Als einziger one-stop-shop für Gruppenreisen ermögliche es die Plattform, eine gesamte Reise – ob Tages- oder Mehrtagesfahrt – zusammenzustellen. Die Ausflugsziele entlang der gewünschten Route würden in einer Merkliste gespeichert, um auf Wunsch als PDF-Datei dem Kunden präsentiert werden zu können, so Bus Austria in einer Pressemitteilung.

Gruppenangebote auf Reisemotive zuschneiden

Damit es zu einem Buchungsabschluss komme, fallen mehrere Kriterien ins Gewicht, weiß Bus Austria-Inhaber Manuel Lampe, BA: „Auf Bus Austria werden ausschließlich Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten präsentiert, die für Gruppenreisen geeignet sind – aufgrund ihrer Infrastruktur und selbstverständlich aufgrund ihrer gruppenspezifischen Angebote. Beginnend vom vorhandenen Busparkplatz über kulinarische Besonderheiten bis zu unterschiedlichen Erlebnis- und Einkaufsmöglichkeiten.“ Die Angebote sollten außerdem auf die häufigsten Reisemotive zugeschnitten sein. „Neben Erholung und einer kleinen Auszeit vom Alltag suchen Busreisende häufig Kulturgenuss und kulinarische Erlebnisse. Informative Führungen, ansprechende Verkostungen und das Entdecken wahrer Geheimtipps für Naturliebhaber sind dabei buchungsentscheidend“, bestätigt Führer-Resch. Bus und Reiseveranstalter hätten die Garantie, auf www.bus-austria.at nur Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten zu finden, die diesen Qualitätskriterien voll und ganz entsprechen, heißt es abschließend.