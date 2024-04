Studiosus: Eventreisen und Kulturtrips

So geht es beispielsweise mit einem Astronomen nach London ins Royal Observatory, für Tanzbegeisterte zur Flamenco-Biennale in Sevilla und auch für Modefans wartet eine besondere Gelegenheit: eine Reise ins Paris der Modeschöpfer, von Christian Dior und Yves Saint Laurent bis zu den angesagtesten Designern der Gegenwart. Internet:

Ins Paris der Modeschöpfer

Die fünftägige kultimer-Reise „Paris der Modeschöpfer“ hat es in sich: Im ehemaligen Modeatelier von Yves Saint Laurent, inzwischen ein Museum, zeigt eine Sonderausstellung den Studiosus-Gästen die Bedeutung transparenter Stoffe für sein Schaffen. Mit der Reiseleiterin flanieren die Modebegeisterten über die Champs-Élysées und entdecken weitere Straßen und Quartiere mit Designerboutiquen von Chanel, Dior, Lanvin und Co. Ein weiteres Highlight: das Musée Galliera. Die aktuelle Ausstellung zeichnet anhand von mehr als 250 Werken die Geschichte der Mode vom 18. Jahrhundert bis heute nach. In der Galerie Dior tauchen die Gäste in das Leben des 1957 verstorbenen Modedesigners ein, im Geschäft von Simon Porte Jacquemus in die Welt eines der aktuell gefragtesten Modeschöpfer Frankreichs. Übernachtet wird im 4-Sterne-Hotel im Art-déco-Stil in der Nähe des Grands Boulevards. Inklusive Bahnanreise, Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Übernachtungen mit Frühstück und Studiosus-Reiseleitung ist die kultimer-Reise vom 19. bis 23. August 2024 ab 1.450 EUR buchbar, mit Flug ab 1.650 EUR.

Klimaschonend unterwegs

Studiosus gleicht durch Investitionen in Klimaschutzprojekte in Nepal die Treibhausgasemissionen sämtlicher Flüge, Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung aus. Damit sind Gäste von Studiosus umfassend klimaschonend unterwegs.

Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Eventreisen und Kulturtrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Begleitet werden die Kulturtrips von qualifizierten Studiosus-ReiseleiterInnen. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist zudem das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die Organisation inklusive Eintrittskarten und das Rahmenprogramm.