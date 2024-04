ANA: Kostenfreies WLAN in der Business-Class

Wie ANA All Nippon Airways kürzlich bekannt gab, steht der kostenlosen Wi-Fi-Service zunächst Business-Gästen auf internationalen Flügen zur Verfügung. Die Premium Economy- und Economy-Class-Passagiere des japanischen Marktführers werden bis Ende März 2025 ebenfalls Zugang zum kostenlosen Versand von Textnachrichten über den ANA-Wi-Fi-Service auf internationalen Flügen haben.

Erweiterung des In-Flight-WLAN

Die Fluggesellschaft startete den Wi-Fi-Service auf internationalen Flügen 2014 und ermöglichte es Passagieren seitdem, das Internet, E-Mail-Versand und Social-Media-Plattformen zu nutzen. In der Vergangenheit wurde das Angebot bereits um kostenloses WLAN auf Inlandsflügen und kostenloses WLAN für First-Class-Passagiere auf internationalen Flügen erweitert.

„ANA ist ständig bestrebt, das Kundenerlebnis zu verbessern, und die zusätzlichen WLAN-Verbesserungen, die für private oder geschäftliche Zwecke genutzt werden können, sind das neueste Angebot an unsere Passagiere“, so Tomoji Ishii, Executive Vice President für Kundenerlebnis-Management und -Planung bei ANA. „Unsere laufenden Bemühungen, die Bordservices auszubauen, sollen unseren Kunden ein noch angenehmeres, vernetztes Erlebnis an Bord bieten." (Red)