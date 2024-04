Europäische Reiseversicherung: Zwei Basis-Schulungen im April

Das Frühjahr ist Buchungszeit und damit auch der ideale Zeitpunkt, die MitarbeiterInnen in den Reisebüros mit Updates zu versorgen, neue KollegInnen einzuschulen und Wissen aufzufrischen. Aus diesem Grund bieten die beiden Schulungen im April 2024 einen Einstieg in die Welt der Reiseversicherung. Den TeilnehmerInnen werden dabei zunächst die Produkte im Detail vorgestellt, was im Schadenfall zu tun ist und abschließend wie man den Verkauf an KundInnen optimal gestalten kann.

Webinar Basis-Schulung

Dieses ca. 2-stündige Onlinetraining bietet Reiseprofis die Möglichkeit sich Grundwissen über die Versicherungsprodukte anzueignen bzw. sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Sie lernen warum der Abschluss einer Reiseversicherung wichtig ist und welche Punkte unbedingt zu beachten sind. "Wir erklären die Leistungen der Produkte, Möglichkeiten von Kombinationen und Erweiterungen und natürlich profitieren die TeilnehmerInnen von den wertvollen Verkaufstipps, die sich einfach umsetzen lassen", so die Europäische Reiseversicherung.

Datum: Do., 18. April 2024

Do., 18. April 2024 Uhrzeit: 10:00 -12:00 Uhr

Anmeldung HIER

Es besteht die Möglichkeit, das Webinar, sollte man doch nicht daran teilnehmen können, später als Aufzeichnung abzurufen (sofern man zuvor dafür angemeldet war).

Präsenz Basis-Schulung

Dieses Training richtet sich insbesondere an NeueinsteigerInnen, Lehrlinge und MitarbeiterInnen in Reisebüros, die ihr Basiswissen rund um das Thema Reiseversicherung aufbauen oder auffrischen wollen. Da dieses Trainings in der Zentrale in Wien stattfinden wird, besteht auch die Gelegenheit einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und die Notrufzentrale bei der Europ Assistance zu besichtigen.

Datum: Di., 30. April 2024

Di., 30. April 2024 Uhrzeit: 09:00 - 15:00 Uhr (inkl. Mittagessen)

09:00 - 15:00 Uhr (inkl. Mittagessen) Location: 1220 Wien, Kratochwjlestraße 4

Anmeldung an: robert.bunzl@europaeische.at (Detailinformationen nach erfolgter Anmeldung) (red)