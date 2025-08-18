Diamir: Einladung zum Namibia-Webinar

In ihrem Vortrag nimmt Namibia-Expertin Peggy Flack die Teilnehmenden mit auf eine virtuelle Reise durch die Schönheit und Vielfalt des Landes. Sie stellt eindrucksvolle Landschaften wie die endlosen Savannen, die majestätischen Dünen der Namib-Wüste, die artenreiche Tierwelt im Etosha-Nationalpark und das mystische Erongo-Gebirge vor.

Tipps & Know-how für den Verkauf

Das Webinar richtet sich an Reisebüros und Touristikprofis, die ihren KundInnen außergewöhnliche Namibia-Erlebnisse bieten und individuell beraten möchten – sei es bei klassischen Kleingruppenreisen oder maßgeschneiderten Abenteuern. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden einen kompakten Überblick über die verschiedenen Reiseformate von Diamir. Die Teilnahme ist kostenfrei und bequem über die Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Datum: Donnerstag, 4. September 2025

Uhrzeit: von 8:30 bis 9:30 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung HIER (red)