Cunard startet neue Webinar-Reihe im Herbst
Ab September 2025 erwartet interessierte Reiseprofis jeden Monat eine neue Online-Schulungen mit Fokus auf Verkauf und Produktwissen.
Auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 setzt Cunard seine informative Webinar-Reihe fort. Ab dem 24. September laden die Verkaufsleiter einmal monatlich zu kompakten Online-Schulungen ein – jeweils mittwochs von 9:00 bis 9:45 Uhr. Auf dem Programm stehen aktuelle Themen, ikonische Routen und praktische Verkaufsimpulse – kompakt, praxisnah und zielgruppengerecht aufbereitet für Reiseprofis.
Neu in der zweiten Jahreshälfte ist, dass die Webinare über Microsoft Teams Premium abgehalten werden. Das soll für mehr Interaktivität, verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten sowie praktische Aufzeichnungen für alle, die nicht live teilnehmen können, sorgen.
Neue Schulungsangebote
Den Auftakt macht Alaska – the last frontier – mit einem exklusiven Blick auf Cunards letzte Saison in der Region. Im Oktober folgt ein Einsteiger-Webinar für alle, die Cunard besser verstehen und sicher verkaufen möchten. Im November stehen die neuen Weltreisen 2028 im Mittelpunkt, bevor im Dezember und Januar die umsatzstarke WAVE-Phase sowie die legendäre Transatlantik-Passage thematisiert werden:
Webinare im Überblick:
- Mittwoch, 24. September 2025 von 9:00 bis 9:45 Uhr - Alaska 2026 – Cunard’s final call Goldrush, Grizzlies, Greifvögel und Genuss: Einblicke in Cunards letzte Alaska-Saison und das besondere Bordprogramm. Zur Anmeldung
- Mittwoch, 15. Oktober 2025 von 9:00 bis 9:45 Uhr - Cunard für Einsteiger Why cruise when you can Cunard – Tradition, Atmosphäre und Verkaufsargumente kompakt erklärt. Ideal für alle, die Cunard sicher beraten möchten. Zur Anmeldung
- Mittwoch, 19. November 2025 von 9:00 bis 9:45 Uhr - Cunard Launch 2028 – Weltreisen & Fernweh-Ziele im Fokus Exklusive Einblicke in neue Weltreisen und Fernreise-Highlights – kompakt und praxisnah für Ihre Beratung. Zur Anmeldung
- Mittwoch, 10. Dezember 2025 von 9:00 bis 9:45 Uhr (Alternativ am 14.Jänner) - Cunard WAVE 2025/2026 – Unsere besten Angebote zum Jahresbeginn Starke Verkaufsargumente und Tipps für die umsatzstärkste Zeit des Jahres: Routen, Vorteile und Buchungshighlights, die Sie jetzt gezielt einsetzen können. Zur Anmeldung
- Mittwoch, 14. Jänner 2026 von 9:00 bis 9:45 Uhr (Alternativ am 10. Dezember) - Mythos Transatlantik & Europas Vielfalt mit Cunard Cunard Routen durch Europa und über den Atlantik – von kulturellen Highlights bis zur legendären Transatlantik-Passage. Zur Anmeldung
Darüber hinaus bietet die Cunard Vertriebsseite jederzeit vertiefende Informationen rund um den Vertrieb, das aktuelle Reiseprogramm und hilfreiche Verkaufstipps auf einen Blick. (Red)
