meineAkademie - Neue Lernplattform startet im Oktober

Am 1. Oktober 2025 startet „meineAkademie“ als zentrales digitales Weiterbildungsangebot für Reisebüros innerhalb der QTA. Die Plattform verfolgt das Ziel, Reiseprofis smarter und erfolgreicher im Beratungsalltag zu machen. Unter dem Motto „Smarter lernen. Besser beraten.“ stehen kurze Wissensmodule, vertiefende Trainings sowie personalisierte Zertifikate auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an alle ReisebüromitarbeiterInnen - unabhängig von ihrer Kooperationszugehörigkeit - und setzt auf flexible Lernformate, die sich sowohl am Arbeitsplatz als auch mobil nutzen lassen.

Kostenfreie praxisnahe Weiterbildung

Die Idee hinter meineAkademie ist ebenso klar wie ambitioniert: Weiterbildung soll künftig so flexibel, praxisnah und motivierend wie möglich sein. Die neue Plattform möchte nicht nur Know-how vermitteln, sondern echte Verkaufskompetenz fördern, ganz im Sinne eines modernen, digital gestützten Reisevertriebs.

Die Entwicklung von „meineAkademie“ basiert dabei auf der engen Zusammenarbeit von rtk und Reiseland sowie der Unterstützung zahlreicher Branchenpartner wie Bahia Principe, HX Hurtigruten Expeditions, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean und vielen weiteren. Diese Partner stellen spannende Inhalte zur Verfügung, die die Vielfalt des Reisemarkts widerspiegeln und Reisebüros helfen, ihr Wissen aktuell zu halten und die Beratungskompetenz zu steigern.

Anmeldung zum „Community Update“

Interessierte Reiseprofis können sich bereits jetzt für das „Community Update“ anmelden, um vor dem offiziellen Start exklusive Informationen und Neuigkeiten zu erhalten. Außerdem motivieren attraktive Gewinnspiele und Preise zur aktiven Teilnahme an den Kursen.

Anmeldung zum „Community Update“ HIER (Red)