tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

| news | schulung» reisebüro

TAT: Einladung zu Thailand-Workshops in Wien & Linz


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Thailand Tourismus (TAT) bringt Mitte September im Rahmen der „Sawasdee“-Workshop-Reihe wieder thailändische Anbieter nach Österreich – inklusive Networking, Neuigkeiten und Thai-Küche.

Reiseprofis, die sich über aktuelle Thailand-Angebote informieren und Kontakte auffrischen möchten, sollten sich diese Termine vormerken: Am 15. September 2025 in Wien und am 16. September 2025 in Linz lädt das Thailändische Fremdenverkehrsamt (TAT) zur diesjährigen „Sawasdee“-Roadshow ein.

Networking, Neuigkeiten und Thai-Küche

Mit dabei sind rund zwölf touristische Anbieter aus dem Königreich – darunter Hotels, Resorts und Airlines, die Thailand direkt anfliegen. In persönlicher Atmosphäre präsentieren sie Neuigkeiten zu Unterkünften, Destinationen und Produkten. Die Workshops bieten eine gute Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Partnern vor Ort. Kulinarisch wird der Abend ebenfalls authentisch: Thai-Food sorgt für das passende Ambiente.

Die Termine im Überblick:
  • Wien – 15.09.2025, 17:00–21:00 Uhr, Hotel Radisson Blu Das Triest
  • Linz – 16.09.2025, 17:00–21:00 Uhr, Donauparkstadion

Anmeldung unter: aviareps.at/webform/thailand-roadshow-sep-2025 (red)


  tat, thailand, thailand tourismus, sawasdee, einladung, roadshow, termin, kalender, agents, reisebüro, reisebüromitarbeiter

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



