FTI-Investorensuche: Exklusive Verhandlungen

Die Vereinbarung sehe vor, dass der FTI GROUP frisches Kapital zufließe, um weiter in die digitale Transformation des Unternehmens zu investieren, und die Finanzverbindlichkeiten übernommen werden. Alle beteiligten Akteure würden gemeinsam auf einen zügigen Abschluss der Transaktion hinarbeiten. Schon Ende Februar schrieb das Unternehmen, dass in Absprache mit Eigentümern und Kreditgebern 2023 ein Mandat zur Investorenansprache vergeben worden sei. Das Unternehmen arbeite zusammen mit dem Hauptgesellschafter, den Banken und den Vertretern der für die Corona-Hilfen zuständigen Institutionen vertrauensvoll auf einen zügigen Abschluss hin. Der Prozess sei bei einem Unternehmen mit mehr als 4 Mrd. EUR Umsatz und 120 einzelnen Gesellschaften, von denen viele im Ausland sind, komplex, so das Unternehmen Ende Februar weiter.

Positiver Ausblick

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 verzeichnete die FTI GROUP ein Umsatzplus von 10% auf 4,1 Mrd. EUR und erwirtschaftete einen Ertrag in zweistelliger Millionenhöhe. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 erwartet die Gruppe eine neuerliche Steigerung bei Umsatz und Ertrag in zweistelliger Prozenthöhe gegenüber dem Vorjahr. „Unsere Frühbucheraktionen wurden von den Kunden gut angenommen, und die kommende Saison ist bereits sehr vielversprechend angebucht. Aktuell liegen wir bei den Sommer-Abreisen im zweistelligen Prozentplus gegenüber Vorjahr", fasst FTI Group CEO Karl Markgraf zusammen. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 sehe sich die Gruppe auf Wachstumskurs. Die Bedienung des Fremdkapitals – Corona-Hilfen und Bankverbindlichkeiten – wie auch die Provisionszahlungen und sonstigen Verpflichtungen aus dem laufenden Geschäft seien in der Liquiditätsplanung berücksichtigt, heißt es weiter. (red)

Über die FTI Group

Die FTI GROUP steht mit ihren zahlreichen Marken und Tochterunternehmen an dritter Stelle aller Reiseveranstalter europaweit. Zu ihr gehören die FTI Touristik sowie der Kurzfristveranstalter 5vorFlug, der Mietwagenbroker Drive FTI, die Destination Management Company Meeting Point International, die an über 40 Standorten weltweit aktiv ist, und der Veranstalter für Aktionsware BigXtra. Unter dem Dach des Hospitality-Unternehmens MP Hotels bündelt das Unternehmen seine Hotelmarken Labranda Hotels & Resorts und die Design Plus Hotels, die Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels, Club Sei sowie die Managed by MP Hotels. Die TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH fasst die Franchisesysteme mit den Marken sonnenklar.TV Reisebüro, 5vorFlug und Flugbörse zusammen. Deutschlandweit vertreiben rund 10.000 Partneragenturen die FTI-Produkte. Wichtige Vertriebskanäle sind auch der TV-Reiseshoppingsender sonnenklar.TV, ein FTI GROUP Partner, sowie der Online-B2B-Anbieter für Unterkünfte Youtravel. Der Consolidator FTI Ticketshop ist für den Verkauf von Linienflugtickets zuständig. In Österreich ist FTI Touristik mit einer Niederlassung in Linz vertreten. Das Tochterunternehmen FTI Touristik AG mit Sitz in Basel vertritt den Reiseveranstalter in der Schweiz. Seit 2012 gehört der französische Reiseveranstalter FTI Voyages zur FTI GROUP. Mit FTI Reizen ist die Gruppe seit 2016 auch in den Niederlanden aktiv. Die insgesamt sieben Service-Center übernehmen die Abwicklung zahlreicher Buchungen der FTI GROUP sowie externer Kunden. Die Gruppe mit Hauptsitz in München beschäftigt weltweit über 11.000 MitarbeiterInnen.