TUI: Frühbucherwelle am Mittelmeer

„Unser Frühbuchergeschäft läuft auf Hochtouren mit einem großen Neukundenanteil von über 40%. Aktuell gehen bereits 80% unserer Buchungen in den Sommer“, sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, zum Start der ITB. „Familien entscheiden sich in diesem Jahr besonders früh. Insgesamt verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg bei Familienbuchungen – auch dank unserer günstigen Kinderfestpreise“, so Baumert.

Vor allem Reiseziele wie Mallorca und die Türkei profitierten davon. Aber auch Paare buchen deutlich früher. So steige die Nachfrage nach den Erwachsenenhotels von TUI Blue um 15%. Insgesamt werde für kommenden Sommer länger im Voraus gebucht. 60% der TUI Buchungen erfolgen mindestens drei Monate vor Reiseantritt. Die stärksten Buchungsmonate seien derzeit Juni und Juli, gefolgt von August, wie es heißt. „Aktuell liegen die Sommerbuchungen bei TUI Deutschland durch mehr Frühbucher zweistellig im Plus. Wir sehen weiterhin eine hohe Reisebereitschaft und erwarten eine insgesamt starke Saison. Dabei bleibt die Pauschalreise mit Abstand die beliebteste Reiseform, denn auch immer jüngere Urlauber schätzen zunehmend Rundum-Sorglos-Pakete, die so flexibel sind, wie nie zuvor“, erläutert Baumert.

Badeurlaub beliebteste Reiseform

Einer aktuellen YouGov-Umfrage zufolge bleibt Badeurlaub mit Sonne, Strand und Meer mit 37% die gefragteste Reiseform. Städtereisen folgen auf der Beliebtheitsskala auf Platz zwei mit 32%. Ferienhausurlaub schafft es mit 24% unter die Top-Drei-Urlaubsformen. TUI hat im wachsenden Segment für Urlaub in den eigenen vier Wänden mit der neuen Marke Time to Smile hochwertigen Apartmenturlaub zum Wohlfühlen geschaffen. In den nächsten zwei Jahren ist ein Ausbau auf etwa 30 Apartmentanlagen geplant.

Mallorca an der Spitze, Neues in der Türkei

Unangefochtene Nummer Eins bleibt Mallorca mit einem satten Buchungsplus von derzeit 31%, dicht gefolgt von der türkischen Riviera mit einem Plus von 29%. Erstmals werden im Sommer wieder Urlauber mit der Airline TUI fly an die türkische Riviera gebracht. Im nächsten Monat eröffnet in Kemer der neue TUI Magic Life Beldibi als Adults-only-Club. Neu sind auch viele Rixos Hotels exklusiv über TUI buchbar.

Für Griechenland erwartet TUI im kommenden Sommer ein Allzeithoch. Die griechische Lieblingsinsel Kreta schafft es im TUI Ranking auf Platz drei. Die kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria sind auf Rang sieben und acht, gefolgt vom spanischen Festland und Teneriffa. Aufsteigerziele im Mittelmeer sind im Sommer Bulgarien und Albanien.

Fernreisen kommen im Sommer verstärkt zurück. Die USA bauen ihre Position als Nummer eins weiter aus, gefolgt von Thailand und den Malediven. Aufsteigerziele sind auch Mauritius und Sansibar. Dort eröffnet TUI im Frühjahr das erste Hotel ihrer neuen Luxusmarke The Mora, das Kunden mit hohem Einkommen anspricht, die eher in Erlebnisse als in Luxusgüter investieren.

Das große Interesse an Städtereisen spiegelt sich auch in den TUI Zahlen mit einem Buchungsplus von 13% wider. Spitzenreiter ist New York, dicht gefolgt von Hamburg und Rom.

Beratung im Reisebüro im Kommen

Laut aktueller YouGov-Umfrage stehen Internetbuchungen an erster Stelle. Die persönliche Beratung im Reisebüro erfahre jedoch insbesondere bei jüngeren Zielgruppen ein Comeback. Hier möchte jeder Dritte wieder häufiger im Reisebüro buchen (34% der 25- bis 34-Jährigen). Benjamin Jacobi, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing TUI Deutschland: „Überraschenderweise ist die Quote deutlich höher als bei den älteren Zielgruppen. Auch der Rat von Expertinnen und Experten wird von Jüngeren am meisten geschätzt. Insgesamt waren es sogar fast doppelt so viele wie bei den über 55-Jährigen. Auch wir sehen, dass zunehmend Neukunden aus jüngeren Generationen über unsere Reisebüros buchen. Die Jüngeren lassen sich gern von Experten beraten, weil es ihnen Arbeit abnimmt und Zeit spart, die sie in Familie und Freunde, also in Work-Life-Balance, investieren können.“ (red)