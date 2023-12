Travelport+: NDC-Inhalte der Lufthansa Group buchbar

Das Technologieunternehmen hat die NDC-Inhalte und -Dienstleistungen der LH-Airlines auf der Vertriebsplattform Travelport+ in Österreich, Irland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich frei geschaltet. In den kommenden Wochen ist eine Ausweitung auf weitere europäische Länder geplant. Anfang 2024 sollen Nord- und Südamerika, der Nahe Osten, Afrika und der asiatisch-pazifische Raum folgen.

„Wir legen Wert darauf, die NDC-Inhalte für unsere Anwender in den Reisebüros möglichst unkompliziert zu gestalten. Daher haben wir uns auf eine vollumfassende und für die Praxis sofort einsatzbereite Anwendung für die Lufthansa Group Airlines konzentriert“, erklärt Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners bei Travelport. „Der Fokus unserer NDC-Lösung ist klar darauf ausgelegt, selbst komplexe Verkaufsprozesse so einfach wie möglich zu gestalten. Entsprechend können Expedienten auf Travelport+ die Buchungsoptionen der Lufthansa Group reibungslos vergleichen, buchen und für ihre KundInnen weitere Services nutzen.“

NDC-Angebot der Lufthansa Group

Travelport+ ermöglicht KundInnen somit ab sofort den Zugang zu einer breiten Palette an Inhalten, Tarifen, Sonderraten und anderen exklusiven Angeboten der Airlines in der Lufthansa Group. Aufgewertet wird das Ganze durch die in Travelport+ integrierte Content Curation Layer (CCL)-Technologie: Sie nutzt Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um den NutzerInnen und den Reisenden präzisere und relevantere Suchergebnisse zu bieten.

Weitere Informationen unter: lhgroupairlines.com/ndc (red)