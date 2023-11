Dertour: Sommerflüge nach Tunesien ab Salzburg & Wien

Die neue Verbindung ab Salzburg wird jeden Mittwoch zwischen 10. Juli und 23. Oktober 2024 mit der tunesischen Fluglinie Nouvelair Tunisie bedient.

Ab Wien kommt zur bestehenden Sommer-Verbindung am Mittwoch (Nouvelair) und Samstag (Nouvelair und Austrian Airlines) zwischen 25. Mai und 2. November 2024 zusätzlich eine Verbindung mit Austrian Airlines jeden Dienstag dazu (zwischen 28.05. und 24.09.2024).

„Mit der Destination Monastir direkt ab Salzburg und Wien sind unsere Kunden in 2,5h in einer attraktiven Urlaubsdestination mit Sonnengarantie. Zu den Direktflügen haben wir mit unseren Veranstaltermarken Dertour und ITS natürlich auch passende Hotels für jeden Geschmack im Programm; z.B. in Hammamet oder Port el Kantaoui“, empfiehlt Markus Fritz, Bereichsleiter Produkt bei Dertour Austria. „Im 4-Sterne Calimera Delfino Beach Resort & Spa beispielsweise sind Familien und Tennisfans bestens aufgehoben, während das 5-Sterne Sentido Bellevue Park optimal für Golfer und Sportbegeisterte ist.“

Frühbucherangebote & Flex-Pakete

In Zeiten wie diesen profitieren vor allem (Jung-)Familien von den attraktiven Frühbucher- und Sparangeboten. So ist z.B. eine Woche im 4-Sterne Hotel Sentido Phenicia in Hammamet inkl. Flug ab Salzburg und Transfer sowie Verpflegung All Inclusive für 2 Erwachsene und ein Kind bereits ab 2.370 EUR buchbar.

Alle Dertour Gäste sind weiterhin mit dem Sicher-Super-Sorglos Paket abgesichert, sollte vor oder während des Urlaubs eine COVID-19 Erkrankung eintreten. Für alle anderen unvorhersehbaren Ereignisse ist das Flex-Paket zubuchbar: ab 59 EUR kann die gesamte Reise bis 15 Tage vor Beginn kostenlos umgebucht oder storniert werden.

Die neue Destination Monastir mit Direktflügen ab Salzburg bzw. die Zusatzflüge ab Wien mit Austrian Airlines ist ab sofort buchbar. Alle Infos zu den Flex-Optionen und dem Sicher-Super-Sorglos-Paket sind auf ComeCloser zu finden. (red)