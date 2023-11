Springer Reisen fliegt im Sommer 2024 ab Linz nach Skiathos

Der Veranstalter und der oberösterreichisch Airport freuten sich bei der gestrigen Pressekonferenz die neue Charterkette ab/bis Linz nach Skiathos vorstellen zu können. So bringt der Veranstalter Fluggäste von 24. Mai bis 27. September 2024 immer freitags in weniger als zwei Flugstunden auf die griechische Insel. Bedient wird die Strecke mit der Fluglinie „Avantiair“ (max. 78 Sitzplätze).

Griechische Ziele ab Linz

Die „grüne" Insel Skiathos erwartet seine BesucherInnen mit mehr als 60 feinsandigen Stränden, zahllosen schmalen, verwinkelten Gassen und sorgfältig ausgesuchten Hotels.

Mit der neuen Verbindung sind auch die Schwesterninseln Skopelos - bekannt als Hauptdrehort des Musicals Mamma Mia mit der Hochzeitskirche am Felsen - sowie Alonissos, per Flug ab Linz nach Skiathos und mit anschließender Fährüberfahrt zu erreichen.

Außerdem neu im Programm und ebenfalls per Flug und anschließender Fährüberfahrt zu erreichen: die Halbinsel Pilion, im östlichsten Teil Griechenlands zwischen Athen und Thessaloniki.

Specials für Frühbucher

Frühbucherpauschalen bei Buchung bis 31.12.2023:

Kinder-Frühbucherpauschalen bereits ab 99 EUR in ausgewählten Unterkünften - limitiertes Kontingent.

Im 5-Sterne Princess Resort erhalten Neukunden einen Extra Bonus ab/bis Linz bei Frühbucherpauschalen

„Wir freuen uns sehr, dass Springer Reisen im Sommer 2024 Skiathos ab Linz anbieten wird. Skiathos ist bekannt für seine unglaubliche Natur und seine traumhaften Strände, die zu den schönsten des Mittelmeeres zählen. Ich bin mir sicher, dass die OberösterreicherInnen dieses Inseljuwel in der Ägäis mit seinen tollen 4- und 5-Sterne-Hotels sehr gut annehmen werden und der Sommer 2024 der Auftakt für eine langfristige Partnerschaft zwischen Springer Reisen und dem Linz Airport ist,“ so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Linz Airport und bedanken uns für die herzliche Aufnahme im wunderschönen Oberösterreich. Wir starten in die neue Flugsaison mit attraktiven Familien- und Frühbucherangeboten, die bis Ende Dezember buchbar sind. Die Schwesterninsel mit Mamma Mia Drehort Skopelos und Alonissos sind bequem und einfach per Schiffstransfer erreichbar, für jene, die Inselkombinationen lieben,“ so Andrea Springer, Geschäftsführerin von Springer Reisen. (red)