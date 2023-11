Unterwegs mit FTI Touristik

FTI Touristik setzt auf den stationären Vertrieb, der wesentlich zum Erfolg des Veranstalters in Österreich beiträgt. Gerade im laufenden Geschäftsjahr hat sich der Anteil an Buchungen über das Reisebüro im Vergleich zum Online-Geschäft positiv entwickelt. „Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen in den Reisebüros aktiv unterstützen. Unser Vertriebsteam ist gerne zur Stelle und hilft dabei, passende Lösungen oder die richtigen Antworten zu finden,“ so Doris Oberkanins, CMO FTI Touristik Österreich. „Mit Inforeisen und Kochworkshops können wir unser Produkt den Vertriebspartnern ganz persönlich näherbringen und den Austausch fördern.“

So waren im Oktober neun KollegInnen aus den Reisebüros mit Michael Gruber, Key Account Manager FTI Österreich, gemeinsam mit Alexander Gottwald, Austrian Airlines, in der Dominikanischen Republik und lernten Land und Leute kennen. Die traumhaften Strände und ansprechenden Hotels in Bàvaro und Bayahibe haben bei allen Teilnehmenden den besten Eindruck hinterlassen.

FTI und EVA Air luden nach Thailand

Bereits im September konnten sich sechs Reisebüromitarbeiter mit Gürkan Taskiran, Head of Sales FTI Österreich & CEE, gemeinsam mit Jennyfer Wu, EVA Air, von der Schönheit Thailands überzeugen. Vom exzellenten Siam@Siam Design Hotel in Bangkok bis zum malerischen Familienresort Holiday Inn auf Koh Samui lernte man das vielfältige Angebot für Urlaubsuchende kennen. In Bangkok wurden der Große Palast und der Tempel des Wat Pho besichtigt, anschließend stand ein Spaziergang durch China Town und die Khao San Road auf dem Programm. Ein Highlight im wahrsten Sinn des Wortes war der Mahanakhon Skywalk, der mit einer Höhe von 230m einen traumhaften Blick auf Bangkok freigibt.

Eine kulinarische Reise nach Spanien unternahmen Gürkan Taskiran und Alexander Gottwald schließlich im Rahmen eines Tapas Kochworkshops, wo neben dem gemeinsamen Kochen wertvolle Informationen und interessante Neuigkeiten ausgetauscht wurden. (red)