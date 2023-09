schauinsland: Sommer 2024 buchbar

Noch bevor die ersten Sommerkataloge 2024 ausgeliefert werden, ist ein Großteil des Portfolios bereits buchbar. „Wir möchten unseren Kunden damit die Möglichkeit geben, sich frühzeitig die besten Angebote für den kommenden Sommer zu sichern“, betont schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers. Der Reiseveranstalter verzeichnet für den kommenden Sommer bereits eine hohe Zahl an Vorausbuchungen, die in einigen Zielgebieten deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres liegt. Zu den beliebtesten Reisezielen der schauinsland-reisen-Gäste gehört erneut die Türkei. Um die hohe Nachfrage zu bedienen, haben die Duisburger dort ab dem kommenden Jahr unter anderem mehrere attraktive 5-Sterne-Familienhotels exklusiv unter Vertrag genommen, beispielsweise das Asia Beach Resort & Spa Hotel in Alanya. Auch das Tearrace Beach Resort, in bester Lage direkt am Sandstrand von Side-Kumköy, ist ab dem Sommer exklusiv über schauinsland-reisen buchbar, genauso wie das neuerbaute Eftalia Blue in Alanya, das im Sommer 2024 erstmals seine Türen öffnet.

Beliebte Hotels exklusiv im Programm

„Da wir gesehen haben, dass die Familienhotels sehr stark und früh nachgefragt werden, sind diese Hotels bereits vor Erscheinen des Katalogs buchbar“, so Andreas Rüttgers. „Wir führen damit den Trend aus dem vergangenen Jahr, dass wir beliebte Häuser in der Türkei für unsere Kunden exklusiv anbieten, weiter.“ Im vergangenen Jahr hatte schauinsland-reisen bereits Häuser wie das Miramare Queen oder mehrere Arcanus-Hotels für seine Gäste exklusiv eingekauft.

In Ägypten ist ebenfalls schon ein Großteil des Portfolios buchbar und die Zahl der Vorausbuchungen liegt auch hier bereits deutlich über dem Vorjahr. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat sich schauinsland in mehreren Hotels der Jaz-Gruppe die beliebtesten Zimmerkategorien als Exklusivkontingente für seine Gäste gesichert, beispielsweise die Deluxe Swim Up Zimmer im Steigenberger Alaya Resort. Auch in mehreren Pickalbatros-Hotels in Ägypten sind die beliebtesten Zimmerkategorien künftig exklusiv bei schauinsland-reisen unter Vertrag, beispielsweise die Doppelzimmer Superior mit Lagunenblick im Pickalbatros Dana Beach Resort in Hurghada oder die unmittelbar am Strand liegenden Beachfront-Zimmer im Pickalbatros Sea World Resort in Marsa Alam.

Auch flugseitig sind über schauinsland-reisen schon zahlreiche Verbindungen für den kommenden Sommer buchbar. „Wir freuen uns, dass sich die Nachfrage erneut so früh so positiv entwickelt“, betont Rüttgers.

Die insgesamt neun Sommerkataloge erscheinen ab dem 6. Oktober, zunächst für Ägypten, die Kanaren und Griechenland sowie für Fernreisen und Familienurlaub. Vier weitere Kataloge, unter anderem für die Türkei und die Balearen folgen am 20. und am 27. Oktober. (red.)