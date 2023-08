Ryanair: Recruiting-Event in Wien

Der Recruiting Day der Low Cost Airline findet am Donnerstag, den 17. August um 10:00 Uhr im Le Méridien Vienna statt. Ryanairs Chief People Officer, Darrell Hughes, sagt dazu: "Wir freuen uns, eine große Einstellungskampagne für 50 FlugbegleiterInnen in Wien ankündigen zu können. Wir laden alle, die sich bewerben möchten, dazu ein, unsere Einstellungsveranstaltung in Wien zu besuchen, um das Team kennenzulernen und mehr über diese spannenden Aufgaben zu erfahren."

Weitere Infos zum Recruiting-Event

Die Teilnehmenden erfahren im Zuge des Events mehr über das Leben als FlugbegleiteIn und darüber, was ihnen Ryanair im Rahmen dieser Tätigkeit bietet. Dazu gehören wie die Airline in ihrer Aussendung betont beispielsweise ein Dienstplan mit "5 days on, 3 days off", ein "hervorragendes" Vergütungspaket, schnelle Karrieremöglichkeiten und vergünstigte Reisevorteile.

Weitere Informationen unter: careers.ryanair.com (red)