Emirates strebt Wachstum durch Neueinstellungen an

Trotz der schwierigen Bedingungen auf dem globalen Arbeitsmarkt konnte die Emirates Group ihr Geschäftsjahr 2022/23 am 31. März mit mehr als 102.000 Mitarbeitenden abschließen, nachdem sie im Laufe des Jahres 17.160 MitarbeiterInnen in verschiedenen Funktionen eingestellt hatte.

Nun startet die Airline erneut eine weltweite Rekrutierung von Mitgliedern. Insgesamt gehe es um 180 verschiedene Positionen. So sucht die Gruppe sowohl für Emirates als auch für dnata nach Kabinenpersonal, PilotInnen, IngenieurInnen, IT-ExpertInnen und Kundendienstmitarbeitenden.

Oliver Grohmann, Senior Vice President Human Resources bei der Emirates Group dazu: "Die Emirates Group hat sich einen außergewöhnlichen Ruf als bevorzugter Arbeitgeber und als einflussreiche Kraft in der Luftfahrt erworben. Für viele Menschen ist es attraktiv, Teil der Wachstumsgeschichte und der Ambitionen der Emirates Group zu sein. Unser Fokus liegt daher auf der Rekrutierung der besten Talente, der klügsten Köpfe und derjenigen, die am besten für die verschiedenen Aufgaben geeignet sind, die unser zukünftiges Wachstum und unsere Expansion unterstützen und vorantreiben werden."

Weitere Infos zu den Positionen

Kabinenpersonal

Emirates organisiert das ganze Jahr über Informationsveranstaltungen und invite-only Recruiting-Termine auf sechs Kontinenten und zahlreichen Städten, um die besten Talente zu finden. Das Recruiting-Verfahren ist so konzipiert, dass es innerhalb eines Tages abgeschlossen wird und die BewerberInnen innerhalb von 48 Stunden nach ihrem Termin kontaktiert werden.

Angehende FlugbegleiterInnen können HIER den Veranstaltungskalender für die Rekrutierungsveranstaltungen, die Benefits und Anforderungen einsehen und sich bewerben.

PilotInnen

Emirates veranstaltet im August eine Reihe von Informationsveranstaltungen, um PilotInnen im Vereinigten Königreich und in Irland einzustellen. Im Juni wurden diese Veranstaltungen bereits in Budapest, Madrid und Lissabon erfolgreich durchgeführt. Eine Online-Informationssitzung ist für den 19. Juli um 11 Uhr geplant.

Weitere Informationen zu den Leistungen, den Anspruchsvoraussetzungen und zur Anmeldung für die Online-Informationssitzung sind HIER zu finden.

IngenieurInnen

Emirates Engineering plant im Juli und August Tage der offenen Tür in Australien, Kanada, Brasilien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich. Mit 260 Großraumflugzeugen in der Flotte, dem größten internen Retrofit-Programm in der Luftfahrt und der baldigen Aufnahme der A350 und 777-X in die Flotte sucht Emirates 75 Strukturspezialisten sowie Personal für über 400 Stellen in den Bereichen Flugzeugwartung und technische Unterstützung.

Mehr Informationen über die Aufgaben im Ingenieurwesen, die Zulassungsvoraussetzungen und das Anmeldeverfahren gibt es HIER.

IT-Fachkräfte

Die Emirates Group möchte über 400 IT-Fachleute mit den richtigen Fähigkeiten für eine Reihe von Aufgaben in den Bereichen Software-Engineering, DevOps, Hybrid Cloud, Agile Delivery, technisches Produktmanagement, digitaler Arbeitsplatz, Cybersicherheit, IT-Architektur, Innovation und Servicemanagement einstellen.

Informationen rund um die verschiedenen IT-Berufe, die Zugangsvoraussetzungen und das Anmeldeverfahren erfahren möchten gibt es HIER.

Kundendienst

Für die Stellen im Kundenservice sucht die Emirates Group engergiert Persönlichkeiten, die eine umfassende Ausbildung erhalten, bevor sie bei Emirates Airport Services, dnata, marhaba oder in den Service Centern arbeiten. Die Mitarbeitenden im Kundenservice können entweder in Vollzeit oder in Teilzeit arbeiten und genießen eine flexible Arbeitsstelle.

Mehr zu den Aufgaben im Kundendienst gibt es HIER.

Darüber hinaus stellt die Emirates Group auch für verschiedene andere Positionen innerhalb des Unternehmens ein, unter anderem bei dnata, Emirates SkyCargo und für das Bodenpersonal. Nähere Infos dazu unter:www.emiratesgroupcareers.com/

Vorteile für MitarbeiterInnen

Emirates bietet seinen MitarbeiterInnen eine Reihe von Benefits: dazu gehören stark vergünstigte Flugtickets für Mitarbeitende, Familienangehörige und Freunde, ein wettbewerbsfähiges steuerfreies Gehalt, Unterkunfts- und Transportzuschüsse, Lebensversicherungen und medizinische Absicherung sowie die Möglichkeit, Boni zu erhalten.

Darüber hinaus bietet die Emirates Platinum-Karte MitarbeiterInnen exklusive Angebote und Privilegien bei zahlreichen Einzelhandels-, Freizeit-, Dienstleistungs- und Gastronomieunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf der ganzen Welt. (red)