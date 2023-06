Gruber Reisen: Angebot für Kroatien

Das Angebot gilt vom 1. bis 8. Juli und umfasst den Flug ab/bis Linz, Transfers, sieben Nächte im Doppelzimmer, all inclusive-Verpflegung und ist pro Person ab 899 EUR buchbar. Darüber hinaus gibt es aktuell auch attraktive Kinderermäßigungen von bis zu 90%.

Entspanntes Erlebnis

Eine Traumlage gepaart mit österreichisch-kroatischer Gastlichkeit und vor allem eine für ein Clubresort außergewöhnlich persönliche Atmosphäre machen Ferien im Bretanide auf der Insel Brač zu einem entspannten Familienerlebnis. Eingebettet in Kiefernwälder am feinkiesigen Strand liegt das Resort nur wenige Schritte vom berühmten „Goldenen Horn“ entfernt, dem wahrscheinlich schönsten Strand Kroatiens. In mehreren Pavillons stehen neben gemütlichen Zimmern und luxuriösen Suiten auch Komfort-Familieneinheiten mit Extra-Schlafraum für den Nachwuchs zur Wahl. Im Kids- und Teensclub werden Kinder und Jugendliche von engagierten BetreuerInnen mit Sport und Spielen bei Laune gehalten. Die Eltern können inzwischen eine Massage genießen oder an geführten Biketouren und Wanderungen teilnehmen. Im all inclusive-Paket sind auch der Besuch des Spezialitätenrestaurants Komin einmal pro Woche inklusive. Für Familienaction sorgt der Aktivitätenpool mit eigener Kinderrutsche, während am Ruhepool im Kiefernwald entspannende Ruhe herrscht. Das angeschlossene Tenniscenter mit Kursen auch für Kinder bietet ideale Bedingungen für die Spieler. (red)