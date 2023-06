FTI: Irgendwo ist immer Sommer

Unter dem Titel „Endless Summer“ stellt der Reiseveranstalter eine Auswahl an attraktiven Fernreisen aus dem Winterprogramm 2023/24 vor, die jetzt zu einem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis gebucht werden können. Bis 25.6.2023 sichert man sich damit die besten Hotel- und Flugangebote für Fernreisen auf die Malediven, nach Mauritius, Thailand, Sri Lanka und in die Karibik.

Als besonderes Zuckerl gibt es im Rahmen der Aktion „Endless Summer“ für alle Reisen, die mit Emirates geflogen werden, eine Einladung in die Lounge am Flughafen Wien gratis dazu.

Früh buchen empfohlen

„Wir empfehlen das passende Reiseziel für den Winter rechtzeitig zu wählen. Es hat sich gezeigt, dass beliebte Destinationen im Winter stark nachgefragt werden. Wer in der kalten Jahreszeit Sonnengarantie möchte, sollte sich deshalb jetzt entscheiden“, so Doris Oberkanins CMO FTI Touristik Österreich und ergänzt: „Mit dem FTI Flexplutz-Tarif ist man übrigens in jedem Fall sicher, sollten sich Urlaubspläne kurzfristig noch ändern.“ Dieser Tarif ermöglicht eine kostengünstige und flexible Stornierung bzw. Umbuchung der gebuchten Reise bis 15 bzw. 29 Tage vor Abreise.

Die Aktion läuft von 12. bis 25. Juni 2023, Reisezeitraum ist dabei 1. Oktober 2023 bis 31.3.2024. (red)