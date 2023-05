Nachhaltigkeit ist ein breites Feld im Tourismus und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es gilt nachhaltige Lösungen für die Reisewünsche der KundInnen zu finden. Aber woran erkennt man nachhaltige Produkte und welche Argumente sprechen für nachhaltige Reisen? - der ÖVR lädt interessierte Reiseprofis zum kommenden Online-Workshop ein, der Antworten auf diese Fragen sowie vertiefte Einblicke in die Kundenkommunikation am Counter gibt. Für ÖRV Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos.

Weitere Infos zum Webinar

Thema: „Nachhaltig Reisen – Wie sage ich es meinem Kunden?“

Die TeilnehmerInnen erwartet 1,5 Stunden kompaktes Wissen inkl. 15 Minuten Q&A Session mit dem Experten Dipl-Ing. Matthias Beyer von mascontour Sustainable Tourism Consulting & Communication und erhalten abschließend außerdem die Präsentation als pdf.

Datum: 4. Juli 2023

4. Juli 2023 Uhrzeit: 10:00 - 11:30 Uhr

10:00 - 11:30 Uhr Anmeldungen: bis 29. Juni 2023 an office@oerv.at

