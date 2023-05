Dertour-Sommerkatalog bietet Sparangebote für Städtereisen

Der neue Sonderkatalog „Summer in the City“ lockt mit zahlreichen Angebote, bei denen Kunden von bis zu 20%-Rabatt gegenüber dem regulären Städtereisen-Jahresprogramm sparen können.

Mit im Gepäck sind Sonderangebote für 49 Hotels in 25 Städten in Deutschland und Europa - unter anderem in Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, Nürnberg, Lissabon, Madrid, Barcelona und Paris - sowie Ermäßigungen für 13 Musicals und Shows. Neben den Musicals von Stage Entertainment ist auch das neue Erfolgsmusical Moulin Rouge aus Köln mit dabei ebenso wie Starlight Express in Bochum, Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg und ABBA Voyage in London.

Online-Katalog & Buchung der Sparangebote

Der neue Online-Katalog kann in Come Closer, dem Expedientenportal der DER Touristik- oder HIER - abgerufen werden.

Die Sparangebote sind bis Ende Oktober 2023 buchbar. Und das geht jetzt noch einfacher, denn es ist keine Eingabe einer speziellen Leistungscodierung erforderlich. Die ReisebüromitarbeiterInnen erhalten automatisch mit der Eingabe der Leistung aus dem Städtereisen Jahreskatalog den bestmöglichen Preis.

Preisbeispiele:

Deutschland, Berlin: U RBAN Loft Berlin (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 1 Nacht im Doppelzimmer Urban Courtyard, inkl. Frühstück, pro Person ab 52 EUR, z.B. am 28.08.2023

RBAN Loft Berlin (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 1 Nacht im Doppelzimmer Urban Courtyard, inkl. Frühstück, pro Person ab 52 EUR, z.B. am 28.08.2023 Frankreich, Paris: Hotel Albert 1er Paris (First-Class-Hotel), 2 Nächte im Doppelzimmer, inkl. Frühstück, pro Person ab 149 EUR, z.B. am 15.07.2023

Hotel Albert 1er Paris (First-Class-Hotel), 2 Nächte im Doppelzimmer, inkl. Frühstück, pro Person ab 149 EUR, z.B. am 15.07.2023 Spanien, Barcelona: The Hoxton, Poblenou (Hotel der gehobenen Mittelklasse), 1 Nacht im Doppelzimmer, inkl. Frühstück, pro Person ab 149 EUR, z.B. am 04.06.2023

(red)