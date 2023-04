loveholidays-Analyse: Europas Plant-based Hotspots für 2023

Da Google-Suchanfragen zu Begriffen wie Veganismus und einer pflanzlichen Ernährung in den letzten 12 Monaten um bis zu 200% gestiegen sind, hat das Online-Reisebüro loveholidays nun ein Ranking der größten Plant-based Hotspots in Europa entwickelt.

Details zur Analyse

Um die Rangfolge zu ermitteln, hat loveholidays über 50 Städte analysiert und sie in vier Kategorien bewertet: Die Anzahl der veganen und pflanzenbasierten Restaurants, Geschäfte und Festivals in jeder Stadt, sowie die Anzahl der Restaurants mit einem Grünen Michelin Stern - eine Auszeichnung, die Restaurants für leitende Innovationen und einen erstklassigen Einsatz in Sachen Nachhaltigkeit anerkennt.

Restaurants mit Grünem Michelin Stern müssen zwar nicht streng vegetarisch oder vegan sein und dürfen auch Fleisch und milchhaltige Gerichte servieren, sie wurden aber aufgrund ihres nachhaltigen Ethos und Fokus auf lokale, faire Produkte im Ranking berücksichtigt.

Die meisten Trägerlokale eines Grünen Sterns werden diesem Ansatz auch durch ein großes Angebot an veganen und vegetarischen Optionen gerecht. Das macht sie gleichermaßen zu einer ausgezeichneten Wahl für umweltbewusste Flexitarier und Pflanzenesser auf der Suche nach einem Fine Dining-Erlebnis.

Ranking der Plant-based Hotspots

Das sind die Top 15 der Plant-based Hotspots in Europa:

(Die genauen Zahlen sind im Anzeigebild zu finden)

London Paris Berlin Barcelona Amsterdam Oslo Kopenhagen Bristol Athen Madrid Manchester Prag Helsinki Brüssel Wien

Weitere Städte in den Top 30:

Im Ranking stark vertreten ist Nordeuropa, mit Helsinki, Stockholm und Tallinn, die alle unter den Top 20 landeten.

Zur Überraschung mancher deuten die Recherchen von loveholidays weiterhin darauf hin, dass Plant-based auch in Osteuropa immer beliebter wird. Budapest, Bukarest, Bratislava und Warschau erscheinen alle unter den Top 30.

Weitere Informationen zu dem Ranking, sowie Hinweise zur Methodik und die vollständige Auflistung aller 30 Städte unter: www.loveholidays.com (red)