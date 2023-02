A3M erweitert Destination Manager um neue Reiseinfos

Damit soll der Destination Manager künftig zum unerlässlichen Informationsportal für Reiseveranstalter sowie den Vertrieb in der Touristik werden. Insgesamt wird das Tool NutzerInnen demnach: allgemeine Einreisebestimmungen, umfassende Länderinformationen, ereignisbezogene Kriseninformationen sowie auch weiterhin Covid-19-Restriktionen, bieten. Ein zusätzlicher Mehrwert entsteht durch die Differenzierung des Contents nach Reiseanlass in Geschäfts- oder Urlaubsreisen.

Weitere Neuerung: Der Destination Manager wird zukünftig auch in der Live-Beratungssoftware Paxlounge verfügbar sein.

So funktioniert's:

NutzerInnen des Destination Managers erhalten künftig mittels Dashboard alle essenziellen Informationen für die Reiseberatung auf einen Blick. Damit können Kunden umfassend und proaktiv über Einreisebestimmungen und etwaige Einschränkungen und Risiken vor Ort zu informieren und diese Daten bei ihrer Buchungsentscheidung nutzen. Die Informationen werden anhand des geplanten Reiseverlaufs aufbereitet und berücksichtigen neben der Nationalität auch den Abreiseort sowie einen etwaigen Transitaufenthalt. So lassen sich bereits im Beratungsgespräch frühzeitig Hinweise etwa zu Einreisegenehmigungen, erforderlichen Visa oder Gegebenheiten vor Ort von Nutzern des Tools an Reisende kommunizieren und damit wie durch die Pauschalreiserichtlinie gewünscht bei der Angebotsunterbreitung berücksichtigen.

Immer up-to-date mit „Meine Reise”

Der Reisende erhält einen Link zu seiner persönlichen „Meine Reise“-Seite, die sämtliche relevanten Informationen für ihn stets aktuell aufbereitet und verständlich formuliert. Die für den mobilen Zugriff optimierte Website weist den Reisenden zudem auf wichtige Änderungen hin, die sich seit seinem letzten Besuch ergeben haben.

„Unser Ziel ist es, der Branche ein Tool zur Verfügung zu stellen, das sich nicht erst mit der Buchung, sondern sowohl in der individuellen Reiseberatung als auch durch den Reisenden vor und während der Reise nutzen lässt. Zudem erhält der Vertrieb Kriseninformationen aus erster Hand, ohne auf die große Lösung unserer Global Monitoring-Software zurückgreifen zu müssen“, kommentiert A3M-Chef Tom Dillon. „Durch die Integration der allgemeinen Einreisebestimmungen kommen wir den Wünschen zahlreicher Kunden nach.“ (red)