Schmetterling erweitert Systeme um A3M Destination Manager

Schmetterling Technology und A3M Global Monitoring intensivieren ihre strategische Zusammenarbeit. Seit Anfang August 2025 ist der A3M Destination Manager vollständig in die Schmetterling-Systeme integriert – darunter das Reservierungssystem NEO, die Buchungsmaske Smart Booking sowie die Internetbuchungsmaschine URANIA. Reisebüros erhalten dadurch während des Beratungs- und Buchungsprozesses automatisiert alle aktuellen Einreise-, Visums- und Gesundheitsinformationen für nahezu alle Destinationen weltweit.

Updates auch nach der Buchung

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird der Destination Manager künftig auch in das Mid- und Backoffice-System ARGUS integriert. Damit können Reisebüros ihre KundInnen auch nach der Buchung automatisiert über Änderungen bei Einreise- und Gesundheitsbestimmungen informieren – ein klarer Mehrwert für Agents und Reisende.

„Mit A3M haben wir einen Partner, der unseren Anspruch, Reisebürotechnologie auf höchstem Niveau zu bieten, voll erfüllt“, so Ömer Karaca, CEO von Schmetterling International. Auch Tom Dillon, CEO von A3M, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: „Schmetterling zeichnet sich dadurch aus, technologisch innovative Wege zu gehen – umso wertvoller macht das die Partnerschaft für uns.“ (red)