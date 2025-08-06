tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content
| news | technologie

Vorsicht beim SIM-Karten-Kauf – Saily warnt vor Datenfalle


Saily warnt vor SIM-Karten-Betrug
Wenn UrlauberInnen beim erstbesten Anbieter eine SIM-Karte kaufen, können sensible Passdaten leicht in die Hände von Kriminellen geraten. Saily zeigt, wie sich Reisende wirksam davor schützen können.

Schnelles Internet am Reiseziel ist für viele UrlauberInnen unverzichtbar – doch wer direkt nach der Landung eine SIM-Karte beim erstbesten Anbieter kauft, riskiert mitunter mehr als nur überhöhte Preise oder schlechte Netzqualität. Denn in einigen beliebten Urlaubsländern wie Thailand, Marokko oder Mexiko lauert eine neue Gefahr: Identitätsdiebstahl durch unseriöse SIM-Kartenverkäufer.

Gefahr durch SIM-Registrierung 

In vielen Ländern ist die Registrierung von SIM-Karten gesetzlich vorgeschrieben – aus Sicherheitsgründen. Reisende müssen dafür meist ihren Reisepass oder Personalausweis vorzeigen. Doch genau das machen sich Kriminelle zunutze: „Die Registrierungspflicht hilft zwar grundsätzlich gegen Missbrauch von Mobilfunkanschlüssen, wird aber auch ausgenutzt, um Daten zu stehlen und weiterzuverkaufen“, erklärt Vykintas Maknickas, CEO des Reise-eSIM-Anbieters Saily.

Gestohlene Passdaten können von Betrügern verwendet werden, um Bankkonten zu plündern, Kredite zu beantragen oder sogar Straftaten im Namen der betroffenen Person zu begehen. Besonders gefährlich: Einige dubiose Verkäufer bieten sogar vorregistrierte SIM-Karten an – häufig unter fremdem Namen. Damit bewegen sich Reisende nicht nur in einer rechtlichen Grauzone, sondern könnten schlimmstenfalls selbst in Ermittlungen geraten.

Tipps - Sicher surfen auf Reisen

Damit die Internetnutzung im Urlaub nicht zur Sicherheitslücke wird, empfiehlt Saily-CEO Maknickas vier einfache, aber effektive Maßnahmen:

  • Auf eSIM-Anbieter setzen: Digitale SIM-Karten lassen sich bequem vor der Reise aktivieren – ganz ohne Ausweiskopie oder Sicherheitsrisiko. Anbieter wie Saily bieten zusätzlich integrierte Schutzfunktionen wie Anti-Malware-Tools.
  • Nur bei offiziellen Stellen kaufen: Wer dennoch eine physische SIM-Karte benötigt, sollte ausschließlich auf zertifizierte Verkaufsstellen von Mobilfunkanbietern zurückgreifen – etwa in offiziellen Shops oder direkt am Flughafen.
  • Registrierung überprüfen: Nach dem Kauf sollte überprüft werden, ob die Karte tatsächlich auf den eigenen Namen registriert wurde – inklusive schriftlicher Bestätigung.
  • Konto- und Datenüberwachung: Nach dem Erwerb einer neuen SIM-Karte ist erhöhte Wachsamkeit angesagt. Verdächtige Abbuchungen oder SMS sollten umgehend geprüft werden.

Saily: Sichere eSIM-Lösung für über 200 Reiseziele
Saily bietet eine flexible, sichere und preiswerte eSIM-Lösung für Reisen weltweit – inklusive 24/7-Kundenservice, einfacher Verwaltung per App und hoher Netzabdeckung. Entwickelt wurde Saily von den Sicherheitsexperten hinter NordVPN – mit besonderem Fokus auf Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit. Mehr Informationen zu Saily finden interessierte Reisebüros und EndkundInnen unter: www.saily.com (red)


  sim-karte, esim, datenfalle, passdaten, kriminalität, cyber-kriminalität, saily, sicherheit, technologie, smartphone, handy

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 August 2025

15:46
Eurotours senkt Preise für Sommer- und Herbsturlaub
14:14
Sunny Cars: Last-Minute dominiert den Juli 2025
13:56
Botros Tours präsentiert Winterkatalog 2025/26
13:34
Rhätische Bahn: Nostalgische Dampffahrten im Herbst
12:17
Vorsicht beim SIM-Karten-Kauf – Saily warnt vor Datenfalle
11:36
Mein Schiff 5 wird zum TV-Schauplatz für Krimikomödie
11:06
nicko cruises launcht neue True Crime Cruises
10:56
TUI Hautnah Event im steirischen Weingut
09:55
PEP-Tarife von NCL - Stand 6. August 2025

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.