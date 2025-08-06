Vorsicht beim SIM-Karten-Kauf – Saily warnt vor Datenfalle

Schnelles Internet am Reiseziel ist für viele UrlauberInnen unverzichtbar – doch wer direkt nach der Landung eine SIM-Karte beim erstbesten Anbieter kauft, riskiert mitunter mehr als nur überhöhte Preise oder schlechte Netzqualität. Denn in einigen beliebten Urlaubsländern wie Thailand, Marokko oder Mexiko lauert eine neue Gefahr: Identitätsdiebstahl durch unseriöse SIM-Kartenverkäufer.

Gefahr durch SIM-Registrierung

In vielen Ländern ist die Registrierung von SIM-Karten gesetzlich vorgeschrieben – aus Sicherheitsgründen. Reisende müssen dafür meist ihren Reisepass oder Personalausweis vorzeigen. Doch genau das machen sich Kriminelle zunutze: „Die Registrierungspflicht hilft zwar grundsätzlich gegen Missbrauch von Mobilfunkanschlüssen, wird aber auch ausgenutzt, um Daten zu stehlen und weiterzuverkaufen“, erklärt Vykintas Maknickas, CEO des Reise-eSIM-Anbieters Saily.

Gestohlene Passdaten können von Betrügern verwendet werden, um Bankkonten zu plündern, Kredite zu beantragen oder sogar Straftaten im Namen der betroffenen Person zu begehen. Besonders gefährlich: Einige dubiose Verkäufer bieten sogar vorregistrierte SIM-Karten an – häufig unter fremdem Namen. Damit bewegen sich Reisende nicht nur in einer rechtlichen Grauzone, sondern könnten schlimmstenfalls selbst in Ermittlungen geraten.

Tipps - Sicher surfen auf Reisen

Damit die Internetnutzung im Urlaub nicht zur Sicherheitslücke wird, empfiehlt Saily-CEO Maknickas vier einfache, aber effektive Maßnahmen:

Auf eSIM-Anbieter setzen: Digitale SIM-Karten lassen sich bequem vor der Reise aktivieren – ganz ohne Ausweiskopie oder Sicherheitsrisiko. Anbieter wie Saily bieten zusätzlich integrierte Schutzfunktionen wie Anti-Malware-Tools.

Digitale SIM-Karten lassen sich bequem vor der Reise aktivieren – ganz ohne Ausweiskopie oder Sicherheitsrisiko. Anbieter wie Saily bieten zusätzlich integrierte Schutzfunktionen wie Anti-Malware-Tools. Nur bei offiziellen Stellen kaufen: Wer dennoch eine physische SIM-Karte benötigt, sollte ausschließlich auf zertifizierte Verkaufsstellen von Mobilfunkanbietern zurückgreifen – etwa in offiziellen Shops oder direkt am Flughafen.

Wer dennoch eine physische SIM-Karte benötigt, sollte ausschließlich auf zertifizierte Verkaufsstellen von Mobilfunkanbietern zurückgreifen – etwa in offiziellen Shops oder direkt am Flughafen. Registrierung überprüfen: Nach dem Kauf sollte überprüft werden, ob die Karte tatsächlich auf den eigenen Namen registriert wurde – inklusive schriftlicher Bestätigung.

Nach dem Kauf sollte überprüft werden, ob die Karte tatsächlich auf den eigenen Namen registriert wurde – inklusive schriftlicher Bestätigung. Konto- und Datenüberwachung: Nach dem Erwerb einer neuen SIM-Karte ist erhöhte Wachsamkeit angesagt. Verdächtige Abbuchungen oder SMS sollten umgehend geprüft werden.

Saily: Sichere eSIM-Lösung für über 200 Reiseziele

Saily bietet eine flexible, sichere und preiswerte eSIM-Lösung für Reisen weltweit – inklusive 24/7-Kundenservice, einfacher Verwaltung per App und hoher Netzabdeckung. Entwickelt wurde Saily von den Sicherheitsexperten hinter NordVPN – mit besonderem Fokus auf Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit. Mehr Informationen zu Saily finden interessierte Reisebüros und EndkundInnen unter: www.saily.com (red)