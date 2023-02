Update IT-Problem der Lufthansa: Bahnbau-Panne löste Chaos aus

Wie tip-online.at berichtete, kämpfte die Lufthansa heute Morgen mit einem massiven Ausfall der IT-Systeme. Nach aktuellen Unternehmensangaben wurden die IT-Probleme dabei durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag vier Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt. So waren die Computersysteme der Lufthansa unter anderem für das Einsteigen nicht mehr betriebsbereit. Warum die Störung erst zeitversetzt eintrat, war zunächst offen. Laut Telekom wurden zwei betroffene Kabel über Nacht in Stand gesetzt.

Tausende Passagiere betroffen

Jedenfalls waren tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt infolge des Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Der Airport Frankfurt wurde für drei Stunden gesperrt und am frühen Nachmittag für Landungen wieder freigegeben. Der Betrieb sollte sich bis zum frühen Abend stabilisieren.

Mega-Streik am Freitag

Aber Achtung: Geduld wird Passagieren auch am Freitag abverlangt: Dann drohen - wie tip.online.at HIER berichtete - bundesweit Flugausfälle. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte. (APA / red)