EL AL ergänzt Winterflugplan um Salzburg und Eilat
Die israelische Fluggesellschaft EL AL hat ihren Winterflugplan 2025/26 veröffentlicht. Neu ist die Verbindung ab/bis Salzburg sowie die Wiederaufnahme der Strecke Tel Aviv–Eilat.
Mit Beginn des Winterflugplans am 26. Oktober 2025 bis einschließlich 28. März 2026 bietet EL AL Israel Airlines mehr Verbindungen in die DACH-Region an. Die wöchentlichen Frequenzen zu den wichtigsten Destinationen im deutschsprachigen Raum sich wie folgt:
- Wien – Tel Aviv: 4 Flüge pro Woche
- München – Tel Aviv: 5 Flüge pro Woche
- Frankfurt – Tel Aviv: 4 Flüge pro Woche
- Berlin – Tel Aviv: 5 Flüge pro Woche
- Zürich – Tel Aviv: 5 Flüge pro Woche
- Genf – Tel Aviv: bis zu täglich, gestaffeltes Angebot
Ein besonderes Highlight stellt die geplante saisonale Anbindung von Salzburg dar: Ab dem 11. Dezember 2025 sind zwei wöchentliche Flüge nach Tel Aviv geplant, durchgeführt von Sundor – einer Tochtergesellschaft von EL AL. Alle Frequenzen unterliegen laufenden Anpassungen und können auf der Website von EL AL eingesehen werden.
Eilat wieder im Programm
Nach über zehn Jahren Pause kehrt eine innerisraelische Verbindung zurück in den Flugplan: EL AL wird wieder Direktflüge zwischen Tel Aviv und Eilat anbieten. Die Strecke, die vor allem touristisch von Bedeutung ist, ergänzt das bestehende Portfolio der Airline um eine wichtige Inlandsverbindung.
Die Tickets sind ab sofort auf elal.com sowie über die gängigen GDS-Systeme buchbar. Der Einstiegspreis liegt bei 139 ILS (ca. 35 EUR) pro Strecke im Lite-Tarif.
Details zur Buchung:
Reisebüros können Buchungen über das GDS mit der Preisangabe FS-ILS vornehmen. Wichtig: Als Inlandsverbindung kann der Flug nach Eilat nicht direkt mit internationalen Anschlussflügen kombiniert werden. Bei separaten Buchungen wird ein Mindestpuffer von vier Stunden zwischen Ankunft und Weiterflug empfohlen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Terminalwechsel in Tel Aviv.
Link zum kompletten Winterflugplan HIER
Weitere Informationen unter: www.elal.com/ger/germany (red)
