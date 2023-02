Mondial präsentiert neuen Sommerkatalog in Retro-Design

"Vieles war früher einfacher und besser - und der Dienstleistungsbereich zu 100% auf persönlichen Service gerichtet. In unserer heutigen standardisierten Welt gerät dies oft in Vergessenheit. Nicht bei Mondial - ganz nach dem Motto 'Service wie damals, mit Pfiff und Innovation in die Moderne übertragen', erklärt Mondial in der Aussendung den besonderen Look des Katalogs für den Sommer 2023.

„Service wie damals“

„Wir verbinden das Beste aus der Vergangenheit und der Zukunft um unsere PartnerInnen in der Gegenwart bestmöglich zu servicieren. Wir wissen moderne Technologie gezielt für unsere Dienstleistungen einzusetzen. Denn es liegt auf der Hand - die persönliche Beratung, gute Erreichbarkeit, seriöses Destinationswissen sowie Angebote, die den aktuellen Trends entsprechen sind ausschlaggebend für die Wahl des Reise-Partners. Hier können wir punkten und hier werden hier auch weiterhin unseren Fokus schärfen. Das ist meinem Team und mir wichtig!“, so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka zum Schwerpunkt „Service wie damals“.

Das Sommer-Portfolio 2023

Der neue Sommerkatalog 2023 vom Österreich-Profi Mondial hält dabei auch heuer wieder einen bunten Aktivitätsmix quer durch alle Bundesländer bereit. Um die Auswahl des richtigen Urlaubs noch einfacher zu machen, sind außerdem gleich zu Beginn alle Häuser in Rubriken (Golf, Kinder, Wellness, Hunde,…) geclustert - wodurch die passende Unterkunft rasch und unkompliziert gefunden werden.

Neu: Rad- und Wandertouren

Für Aktivreisende hat Mondial einige mehrtägige Rad- und Mountainbike-Touren z.B. Seenrunden durchs Salzkammergut oder auf der Romantikstraße von Wien nach Salzburg, zusammengestellt. Wer es dabei etwas abenteuerlicher und spektakulärer mag, für den gibt es beispielsweise Touren über die Salzburger Almen im Gasteinertal oder entlang der Zillertaler Alpen.

Gemeinsam reisen

Auch für Gruppen kann Mondial mit einem umfangreichen Angebot mit vielen individuellen Möglichkeiten punkten: Von der Hotelbuchung über Incentive-Elemente bis hin zu Sightseeing und Kulturprogramm ist alles dabei. Und das gilt genauso für Ausflüge – ein- oder mehrtägig, ganz nach Maß.

Wellness: Urlaub für Geist und Körper

Die Österreich-Profis von Mondial haben auch hier wieder alle Register gezogen und eine ausgezeichnete Selektion an Wellness-Partnern zusammengetragen. Quer durch alle Bundesländer mit verschiedenen Anwendungs-Schwerpunkten – auch hier berät das Team gerne individuell um das passende Haus zu finden.

Nähere Infos unter: www.mondial-reisen.com (red)