TUI startet Valentinstag-Aktionen

Für einen romantischen Urlaubstrip stehen beliebte Hotels in ausgewählten Urlaubsdestinationen der TUI jetzt zu besonders günstigen Preisen zur Auswahl - von Österreich über das Mittelmeer bis hin zur Fernstrecke und zu den beliebtesten Städten der Welt. Dank Frühbucherangebote können TUI Gäste außerdem zusätzlich noch bis Ende Februar bei vielen Reisezielen, wie etwa Ägypten, Griechenland, Mexiko, Spanien und Deutschland sparen.

Details zur Valentistags-Aktion:

Der Valentinstags Aktionscode LOVE300 ist für Paare, genauso wie für Alleinreisende und Familien, in den verschiedenen TUI Hotelmarken und Clubs wie RIU, TUI Magic Life, Robinson und TUI Kids Clubs einlösbar. Die Aktion gilt bei Buchung vom 9. bis 14. Februar mit Rückreisetermin bis zum 30. April 2023 für Pauschalreisen und Hotel Only Buchungen.

Ermäßigung auf Musicals

Reisenden, die ihren Städtetrip mit einem Musicalbesuch verbinden möchte, bietet TUI eine weitere Valentis-Aktion: So senkt der Veranstalter vom 9. bis 28. Februar die Preise für zehn beliebte Musicals in Hamburg, Berlin und Stuttgart um bis zu 25% gegenüber dem regulären Ticketpreis. So stehen beispielsweise Mamma Mia mit den mitreißenden Hits der Kultband Abba in Hamburg oder die zeitlose Geschichte von Romeo und Julia in Berlin zum Sonderpreis zur Verfügung.

Preisbeispiele für den Aktionscode LOVE300:

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Riu Dubai kosten z.B. am 11. April auf Basis All Inclusive statt 994 EUR abzüglich Aktionscode LOVE300 ab 894 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Riu Plaza New York Times Square kosten z.B. am 13. April mit Frühstück statt 1.411 EUR abzüglich Aktionscode LOVE300 ab 1.261 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im Robinson Soma Bay am Roten Meer mit Flug ab Wien kosten z.B. am 2. März mit Vollpension statt 1.798 EUR abzüglich Aktionscode LOVE300 ab 1.648 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Sieben Nächte im Grecotel Creta Palace auf Kreta mit Flug ab Wien kosten z.B. am 22. April mit Halbpension statt 749 EUR abzüglich Aktionscode LOVE300 ab 699 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/valentinstag (red)