Sommerkatalog 2023 von Gruber-reisen

Der neue Gruber-reisen Sommerkatalog 2023 enthält Angebote für Familien, Aktiv- und Luxusreisende sowie "den klassischen Badeurlaubern" in Kroatien, Griechenland, Italien, Spanien und Slowenien.

Für Kroatien bietet das Sommerprogramm des österreichischen Veranstalters wieder eine vielfältige Auswahl an Hotels, Appartements und Mobile Homes von Istrien bis Süddalmatien. Auch für unser beliebtes Nachbarland Italien finden Kunden ein umfangreiches Angebot an Unterkünften entlang der Oberen Adria, am Gardasee sowie auf Sizilien und Sardinien. Das bereits im Vorjahr stark ausgebaute Griechenland Programm wurde nochmals um zusätzliche Hotels sowie die Insel Thassos erweitert. Spanien ist mit den Balearen und Kanaren vertreten. Neu ist dieses Jahr die Hot-Spot Insel Ibiza. Und Slowenien präsentiert sich mit den Orten Izola und Portoroz.

Ein Katalog, fünf Länder, viele Angebote

Kroatien:

Ob kleine, familiär geführte Hotels, mondäne Wellnessoasen, Familienhotels mit Wasserrutschen oder Mobile Homes – die Auswahl in Kroatien ist groß und die kroatische Hotellerie bestens auf die Saison vorbereitet. Und der bisher notwendige Geldwechsel entfällt - seit Jahresbeginn gilt auch in Kroatien die Landeswährung EURO.

Bretanide Sport & Wellness Resort:

Besonderes Highlight des Programms ist wieder das konzerneigene 4-Sterne Resort Bretanide Sport & Wellness auf der Insel Brač, direkt am Zlatni Rat, einem der schönsten Strände Kroatiens.

Anreise: Auch 2023 werden wieder die exklusiven Charterflüge ab/bis Graz und Linz direkt auf die Insel Brač angeboten. Somit sind Sie nur in etwas mehr als einer Stunde Flugzeit am Ziel. Weiters werden Linienflüge ab Bozen direkt auf die Insel angeboten sowie ab Wien nach Split mit organisiertem Transfer.

„Wer lieber am Boden bleibt um sein Reiseziel in Kroatien oder an der Oberen Adria in Italien zu erreichen, jedoch nicht mit dem eigenen PKW anreisen möchte, nutzt die Busse ans Meer von Gruber-reisen. 2023 werden die Fahrten zu Kurz- und Wochenterminen von Mai bis September angeboten. Sie können zwischen Aufenthalten von 3 bis 14 Nächten wählen und somit auch wunderbare Kurztermine über die Feiertage am Meer verbringen", so Geschäftsführer Ioannis Afukatudis.

Die Hin- und Rückfahrt z.B. ab/bis Graz nach Opatija ist beispielsweise bereits ab109 EUR p. P. buchbar. Für Kinder von 2 bis unter 16 Jahren gibt es einen Kinderfestpreis ab 59 EUR.

Italien:

Neben der Oberen Adria, dem Gardasee und Sardinien wird im Sommer 2023 auch neu Sizilien angeboten. Für die Anreise ab Wien stehen sowohl für das neue Ziel als auch für Sardinien Flug-Angebote inkl. Transfers bis ins Hotel zur Verfügung.

Griechenland:

Aufgrund der großen Nachfrage hat Gruber-reisen mit seinem Tochterunternehmen Aaretal Reisen das im Vorjahr stark ausgebaute Griechenland-Programm nochmals um zusätzliche Hotels für alle Destinationen sowie um die Insel Thassos erweitert. Für die Reisesaison 2023 umfasst das Portfolio nun neben den großen und bekannten griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos, Korfu, Santorin, Mykonos und Zakynthos auch kleinere und individuellere Destinationen wie Karpathos, Skiathos, Skopelos, Lefkas, Kefalonia und Thassos. Die Auswahl an Unterkünfte reicht von typisch griechischen Studios und Appartements bis hin zu beliebten Familienhotel mit angeschlossenem Wasserpark und 5-Sterne-Luxushotels. Verpflegungsmöglichkeiten von Selbstversorgung bis hin zu Ultra All Inclusive. Für die Anreise stehen mehrmals pro Woche Flüge ab Graz, Wien, Linz und Salzburg bereit.

Spanien:

Nach einem erfolgreichen Produktstart 2022 ist das Reiseland Spanien auch 2023 wieder mit den Balearen und Kanaren im Programm und wurde um Angebote auf der Insel Ibiza erweitert. Geboten wird eine kleine Auswahl an Unterbringungen der 3 bis 5-Sterne Kategorie, Familien- oder Adult´s only Hotels. Unterkünfte ohne Verpflegung oder mit All inclusive. Auch hier stehen Direktflügen ab Wien, Graz Linz und Salzburg zur Verfügung.

Sicherheit & Flexibilität mit dem Sorglos-Paket

Mit einer einmaligen Gebühr von 30 EUR - Hotel only bzw. 60 EUR - Pauschalreisen pro Buchung kann die gewählte Reise bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei und ohne Angabe von Gründen storniert werden.

Weitere Infos unter: Tel. 0316 708 999, buchung@gruberreisen.at, www.gruberreisen.at (red)