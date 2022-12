Miller Reisen verschickt neuen Südsee-Katalog

Der Experte für Privat- und Gruppenreisen nach Lateinamerika, in die Karibik und die Südsee, präsentiert seinen druckfrischen Südsee-Katalog - jetzt auch wieder mit Australien und Neuseeland.

"So schön, dass er sich fast schon als Weihnachtsgeschenk eignet" - Joachim Miller, Geschäftsführer von Miller Reisen, ist überzeugt vom neuen Südsee-Katalog. Insbesondere jedoch, weil ,"wir mit ihm unseren Reisebüropartnern richtig gute, neue Verkaufschancen eröffnen. Mit diesem Katalog lassen sich Kunden begeistern", so der Geschäftsführer.

Neben Traumzielen der Südsee enthält der Katalog, der noch vor Weihnachten in den Reisebüros eintreffen sollte, nun auch wieder Ziele in Australien und Neuseeland. Speziell hierfür wurden zahlreiche neue Camper-Angebote mit ins Programm aufgenommen. Der neue Katalog bietet Reisenden eine Fülle an Südsee-Highlights die Agents auch gerne, mit den Länderexperten von Miller Reisen zusammen, nach spezifischen Wünschen der Kunden weiter anpassen können.

Zusätzlich benötigte Kataloge stellt Miller Reisen seinen Partnern auf Wunsch umgehend zur Verfügung. (Red)