Dertour Campus Live Deluxe in Rom

So ging es für insgesamt acht Reisebüromitarbeiter:innen in die Hauptstadt Italiens um dort die frühe Vorweihnachtszeit zu genießen. Begleitet wurde die Tour von Alessandra Abagnato, Travel Trade Manager Italienische Zentrale für Tourismus ENIT Wien, Christian Klinger, Director of Global Sales - Germany, Austria & Switzerland Rocco Forte Hotels, sowie Jörg Fermüller, Vertriebsleiter Dertour Austria & Rewe Austria Touristik.

ENIT Italia schaffte ein tolles Rahmenprogramm, welches neben Klassikern wie der Spanischen Treppe, dem Trevi Brunnen und dem Vatikanischen Museum, auch Besonderheiten wie eine Weindegustation in den Albaner Bergen sowie die Verköstigung in exquisitesten, römischen Lokalen beinhaltete.

Untergebracht wurde die Gruppe im Luxushotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel wo sie nicht nur alle Annehmlichkeiten, sondern auch eine exklusive Christmas Decoration Party genossen.

„Rom ist immer wieder eine Reise wert. Auf diesem Niveau, im Deluxe-Bereich, war die gesamte Tour ein wirklich hervorragendes Erlebnis – vielen Dank dafür“, resümiert Petra Stranger, Geschäftsleitung Reisebüro Stranger St. Johann. Mit tollen Eindrücken von Rom kehrten Ursula Riemel, Reisezeit Golling; Gudrun Grinzinger, Sabtours Linz; Yvonne Fijala, RUEFA Reisen Wien; Petra Stranger, Reisebüro Stranger St. Johann; Philipp Varvaressos, 4 U Travel Wien; Peter Hauptmann, Kuoni Reisen Wien; Elfriede Tesch-Furtner, TOP Travel Wien; Stephanie Holzer, The Travelbirds Salzburg, wieder nach Österreich zurück. (red)