Das Superbrands Austria Brand Council hat kürzlich die herausragendsten Marken 2022/23 - darunter auch TUI Österreich - gewählt. Die Ehrung verdeutliche, dass die Marke TUI in Österreich nicht nur bekannt ist, sondern auch geschätzt wird und Kunden sowie Geschäftspartnern die Sicherheit biete, hervorragende Qualität zu erhalten, so TUI Österreich in einer Aussendung.

In Zusammenarbeit mit dem Markforschungsinstitut Gfk Austria wurden 1.000 Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Lieblingsmarken befragt. Im Anschluss hat ein unabhängiges Expertengremium, bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern, die erhobenen Marken bewertet und anhand einer Vielzahl an Kriterien zu Superbrands gewählt.

„Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal zu erhalten“, sagt Ines Wasner, Vertriebsdirektorin TUI Österreich. „Entsprechend unseren Werten ‚Trusted, Unique and Inspiring‘ wollen wir eine konsistente und vertrauenswerte Marke sein und unseren Kundinnen und Kunden einzigartige Erlebnisse bieten, sodass sie nachhaltig inspiriert aus dem Urlaub nach Hause zurückkehren. Die Ehrung bestätigt uns noch einmal mehr in der Umsetzung unserer Markenstrategie“, freut sich Wasner. (red)