Dertour & Rewe: Campus Live-Tour in Mexiko

Die Sieger des ITS-Buchungswettbewerbs flogen Anfang des Monats in Begleitung von Petra Seigmann, Leitung Reservierung Rewe, mit Austrian Airlines von Wien nach Mexiko, wo ein umfangreiches Programm auf die Teilnehmer wartete: gleich am ersten Tag ging es für die Agents mit einem Katamaran auf die berühmte Isla Mujeres, wo beim Schnorcheln das mexikanische Korallenriff bestaunt werden konnte. Anschließend standen u.a. ein Besuch der Mayastätte Tulum, beobachten der rosa Flamingos in der Mangrovenlandschaft Rio Lagartos, das Erkunden einer Cenote sowie eine exklusive Tequila-Verkostung am Programm.

Genauer unter die Lupe genommen wurden natürlich auch einige DER Touristik-Vertragshäuser, wie u.a. das Secrets The Vine Cancun by AM Resorts, das Iberostar Tucan, das Sandos Caracol sowie das Viva Maya.

„Danke für die tolle Tour. Mexiko ist absolut eine Reise wert. Durch die vielen persönlichen Erlebnisse vor Ort in Mexiko kann ich das Zielgebiet nun am Counter noch besser verkaufen“, so Anna Fink, Raiffeisen Reisen Wolkersdorf.

Teilnehmer der Campus Live-Tour nach Mexiko:

Anna Fink/Raiffeisen Reisen Wolkersdorf, Cornelia Zemann/Restplatzbörse Wr. Neustadt, Rebecca Mittermair/Ruefa Reisen Bischofshofen, Delia Spiegl/Nachbaur Reisen Dornbirn, Brigitte Pohl/Herburger Reisen Dornbirn, Andrea Hochreiter/Sabtours Linz, Mirjam Kurtz/Reisewelt Neusiedl, Evelyn Kopp/Reisewelt Linz, Christine Gödde/OEAMTC Reisen Salzburg, Verena Sokulskyj/Springer Reisen Leibnitz, Birgit Zettl/Gruber Touristik Voitsberg, Thomas Ebenauer/Columbus Reisen Wien und Andrej Petek/Sonchek Maribor. (red)