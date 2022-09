FTI: Florida zum Frühstück

Mehr als 60 Reisebüro-MitarbeiterInnen folgten der Einladung des Reiseveranstalters.

Der Reiseveranstalter FTI Touristik entführte die Teilnehmer zum Frühstück nach Florida. Zahlreiche KollegInnen erlebten in Innsbruck, Salzburg, Wien und Linz einen abwechslungsreichen Vormittag und konnten wertvolle Informationen über den Südwesten Floridas mitnehmen. Nach einem gemütlichen Frühstück gaben die Key Acocunt Manager der Lufthansa Group Sascha Gottwald und Marie-Christine von Strachwitz sowie Nadia Bourgault von Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods einen Überblick zu ihren Produkten. Michael Gruber, District Manager FTI Touristik präsentierte den 124 Seiten starken USA Katalog von FTI – voll mit Glücksmomenten für Nordamerika und freut sich über die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.