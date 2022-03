FTI360 vereinfacht Mietwagen-Buchung

Urlaub und Auto in einem Rutsch buchen: Die frühzeitige Sicherung des Wunschfahrzeugs ist für Urlauber aktuell besonders wertvoll, da die Nachfrage nach Mietautos das Angebot in zahlreichen Regionen übertrifft - mit Konsequenzen für Verfügbarkeiten und Preise.

FTI reagiert auf diesen Engpass und integriert die Mietwagen-Buchung nun in ihre Planungssoftware: Mittels FTI360 lässt sich somit ab sofort das gewünschte Fahrzeug an einer steigenden Anzahl von Zielgebieten mit wenigen Klicks zum Reiseplan zubuchen.

Verfügbar ist dieses FTI360-Extra seit kurzem in populären Selbstfahrerzielen wie USA, Kanada, Australien sowie Neuseeland und Südafrika, und Oman, V.A.E, Israel und Costa Rica. Weitere Zielgebiete sind bereits in Planung.

Erklärvideo & Workshop zum neunen Extra

In den kommenden FTI Workshops zum Reiseplaner FTI360 sowie in den FTI Academy e-Learnings werden Reisebüromitarbeiter auf die Zubuchung der Fahrzeuge geschult. Ein Lernvideo im Servicebereich der FTI Group zeigt außerdem wie der Mietwagen in FTI360 zum Reiseplan hinzugefügt werden kann. (red)