Schauinsland-reisen: Neue Privatrundreise auf Sri Lanka

Hierbei können die Urlauber insgesamt elf verschiedene Hotels vollkommen frei kombinieren. Auf Wunsch können außerdem im Vorfeld der Rundreise oder für die Zeit danach Badehotels hinzu gebucht werden. Sogar mit einem Aufenthalt auf den Malediven kann die neue Rundreise kombiniert werden.

Sri Lanka-Kenner empfehlen, die Insel mit einem Chauffeur zu erkunden. „Bei der neuen Rundreise mieten UrlauberInnen sich tageweise einen Wagen mit deutschsprachigem Fahrer und dazu passend die Hotels in den einzelnen Regionen“, erklärt schauinsland-reisen Produktmanagerin Corinna Zenk. Die KundInnen würden entscheiden – anders als bei einer organisierten Rundreise – selbst, wann sie wohin fahren möchten und was sie sich anschauen – somit biete der Veranstalter maximale Flexibilität, stets abgestimmt auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Gruppenreisen buchbar

Alternativ zur individuell planbaren Privatrundreise bietet der Veranstalter eine klassische Busrundreise über die Insel an. Auf dieser Panoramarundreise geht es von der Hauptstadt Colombo über den bekannten Monolithen Sigiriya bis hin zur direkt an einem Reservoir gelegenen Kleinstadt Udawalwe im Süden der Insel.

Und auch StrandurlauberInnen, die sich nach Entspannung sehnen, finden in den Beach-Hotels das für sie passende Angebot, beispielweise im direkt am schönen Sandstrand von Beruwela gelegenen Lanka Princess Hotel. In dem 4-Sterne-Hotel erwartet UrlauberInnen eine Kombination aus Kur, Therapie und hoher Qualität. Die beliebten Ayurveda-Pakete können bereits vor der Abreise dazu gebucht werden. (red)